Resultado dos jogos do Brasileirão Série A hoje, domingo (07/08/22)

O resultado dos jogos do Brasileirão Série A na 21ª rodada trouxe ainda mais movimentação entre a classificação na tabela. Começando no sábado e seguindo até a segunda-feira, o destaque fica com a vitória do Athletico PR sob o Atlético MG, que com os três pontos subiu até a quarta posição. Quer saber todos os placares da rodada? Confira o texto a seguir.

Resultado dos jogos do Brasileirão Série A 07

A 21ª rodada trouxe resultado dos jogos do Brasileirão Série A que movimentaram a tabela de classificação. Todas as vinte equipes entraram em campo, com a bola rolando em dez confrontos. Enquanto uns comemoraram os três pontos com a torcida, outros amargaram o empate e até mesmo a derrota.

Botafogo 1 x 1 Ceará

Juventude 0 x 1 América MG

Atlético GO 2 x 1 RB Bragantino

Avaí 1 x 1 Corinthians

São Paulo 0 x 2 Flamengo

Fluminense 1 x 0 Cuiabá

Palmeiras 3 x 0 Goiás

Fortaleza 3 x 0 Internacional

Atlético MG 2 x 3 Athletico PR

Cuiabá x Santos – Segunda-feira, 08/08 às 20h (SporTV e Premiere)

Abrindo a rodada no sábado, 6 de agosto, Botafogo e Ceará ficaram no empate por 1 a 1. Ambas as equipes jogaram muito bem, mas não o suficiente para garantirem a vantagem no placar.

O Corinthians, por outro lado, decepcionou a torcida ao empatar em 1 a 1 com o Avaí, no Ressacada. O resultado garante o Timão na vice-liderança, mas nada que anime os fanáticos.

Fechando o sábado, o Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 0. Mesmo com reservas dentro de campo, o clube rubro-negro conquistou os três pontos e subiu para a terceira posição.

No domingo, o Palmeiras goleou o Goiás por 3 a 0, garantido os três pontos para se manter com vantagem na liderança do Brasileirão.

O Fluminense, que também faz uma boa campanha, ganhou do Cuiabá por 1 a 0, e por isso também continua na parte de cima da classificação.

A surpresa da noite ficou com o duelo entre Athletico e Atlético Mineiro. Em duelo de companheiros, o placar ficou em 3 a 2, com gol de Canobbio no finalzinho da partida, dando a virada ao Furacão.

Classificação atualizada do Brasileirão Série A

Com vantagem de três pontos, o Palmeiras segue na liderança do Brasileirão. Logo atrás, Corinthians, Flamengo, Fluminense e Athletico brigam para alcançarem o rival e quem sabe lutar pelo título da temporada.

Na parte de baixo, os quatro últimos da tabela estão ameaçados de rebaixamento.

1 Palmeiras – 45 pontos

2 Corinthians – 39 pontos

3 Fluminense – 38 pontos

4 Athletico PR – 37 pontos

5 Flamengo – 36 pontos

6 Internacional – 33 pontos

7 Atlético MG – 32 pontos

8 RB Bragantino – 30 pontos

9 América MG – 27 pontos

10 Santos – 27 pontos

11 São Paulo – 26 pontos

12 Botafogo – 25 pontos

13 Goiás – 25 pontos

14 Ceará – 25 pontos

15 Coritiba – 22 pontos

16 Avaí – 22 pontos

17 Fortaleza – 21 pontos

18 Cuiabá – 20 pontos

19 Atlético GO – 20 pontos

20 Juventude – 16 pontos

Leia também: Quem joga hoje no Brasileirão: onde assistir a 21ª rodada (07/08)