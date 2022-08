Resultados dos jogos do Brasileirão hoje, domingo – 14/08/2022

Domingo é o dia em que o torcedor se acomoda no sofá para acompanhar o futebol nacional e internacional. Uma programação diversificada neste dia 14 de agosto, trouxe jogos do Brasileirão e torneios internacionais, com Bayern de Munique e clássico londrino. Confira todos os Resultados dos jogos do Brasileirão hoje a seguir.

Resultados dos jogos do Brasileirão

No Brasileirão da Série A, a 22ª rodada trouxe seis confrontos em diferentes horários para encerrara a rodada do fim de semana. O clássico entre Ceará e Fortaleza mostrou a rivalidade cearense, enquanto o Flamengo saiu de campo com cinco gols em cima do Athletico, comandado pelo treinador Felipão.

O São Paulo, que segue vivo na briga pelo G4 da competição, também se deu muito bem na rodada.

Flamengo 5 x 0 Athletico PR – Resultados dos jogos do Brasileirão

O destaque do domingo sem dúvidas foi o Flamengo, que recebeu o Athletico Paranaense no Maracanã, na faixa das quatro da tarde, pela 22ª rodada do Brasileirão na elite do futebol.

O Flamengo dominou a partida. O primeiro tempo não teve grandes emoções para os dois lados, enquanto o Rubro-Negro melhorou o seu desempenho na segunda etapa. Fabrício Bruno abriu a porteira dos gols aos 11 minutos, ampliando três minutos depois com o segundo gol.

Depois, Ayrton ampliou a vantagem do Flamengo para três. Lázaro, cria da base, marcou aos 26 e, por fim, Pedro saiu do banco para ampliar nos acréscimos para 5 a 0 a partida neste domingo.

Com 39 pontos, o Flamengo pulou para a vice-liderança, enquanto o Athletico caiu para a 5ª posição da tabela com os mesmos 37 pontos.

Resultado: Flamengo 5 x 0 Athletico PR

Quem fez o gol: Fabrício Bruno (2x), Ayrton Lucas, Lázaro e Pedro

Próximo jogo do Flamengo: Athletico PR x Flamengo – Quarta-feira, 17/08 às 21h30 – Copa do Brasil

Próximo jogo do Athletico PR: Athletico PR x Flamengo – Quarta-feira, 17/08 às 21h30 – Copa do Brasil

Pedro fez o quinto gol do Flamengo fechando o placar em 5-0 Maior goleada contra o athletico pic.twitter.com/K9yrxt5eGD — Flamengo em videos (@Flamengoemvideo) August 14, 2022

São Paulo 3 x 0 RB Bragantino

Outro time que se destacou positivamente neste domingo, 14 de agosto, foi o São Paulo jogando contra o RB Bragantino na faixa das quatro da tarde, no Morumbi, na capital paulista pela 22ª rodada do Brasileirão.

Com apenas 25 minutos, Rodrigo Nestor abriu o placar para o Tricolor que, mesmo com alguns desfalques importantes, conseguiu ampliar o seu domínio contra o Bragantino tanto no primeiro como no segundo tempo.

Aos 14 minutos, Calleri ampliou o placar e, aos 16, foi a vez de Igor Vinícius fechar com chave de ouro o resultado com vitória do São Paulo em 3 a 0.

O tricolor subiu para a 11ª posição com 29 pontos, enquanto o RB Bragantino vem em 9º lugar com 30 pontos na tabela.

Resultado: São Paulo 3 x 0 RB Bragantino

Quem fez o gol: Rodrigo Nestor, Calleri e Igor Vinícius

Próximo jogo do São Paulo : América MG x São Paulo – Quinta-feira, 18/08 às 21h – Copa do Brasil

Próximo jogo do RB Bragantino: RB Bragantino x Ceará – Domingo, 21/08 às 18h – Brasileirão

#SAOBGT Golaço que passe do Reinaldo ! Toca no Calleri que é gol pic.twitter.com/mI9pxJ4c36 — Alexsandro Mota 🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪 (@AlexBenedicto40) August 14, 2022

Ceará 0 x 1 Fortaleza

Teve Clássico Rei na 22ª rodada do Brasileirão neste domingo! Ceará e Fortaleza protagonizaram um dos maiores e melhores clássicos do futebol brasileiro na faixa das 16h, pelo horário de Brasília, jogando na Arena Castelão, em Fortaleza.

O Ceará entrou em campo abalado após ser desclassificado pelo São Paulo na Sul-Americana. Por isso, era a hora de virar a mesa e melhorar o seu desempenho no Brasileirão. Todo o gás necessário não valeu a pena, já que o Fortaleza venceu o clássico por 1 a 0 com gol de Moisés aos 17 do primeiro tempo.

O Fortaleza escapou da zona de rebaixamento, indo para 15ª posição com 24 pontos. Já o Ceará vem na 14ª posição com 25 pontos.

Resultado: Ceará 0 x 1 Fortaleza

Quem fez o gol: Moisés

Próximo jogo do Ceará: RB Bragantino x Ceará – Domingo, 21/08 às 18h – Brasileirão

Próximo jogo do Fortaleza: Fluminense x Fortaleza – Quarta-feira, 17/08 às 20h – Copa do Brasil

🔴🔵 Fortaleza gana y sale del fondo 🔜 El equipo de Juan Pablo Vojvoda 🇦🇷 venció a Ceará con gol de Moises Veiga y escapa de los últimos puestos de la tabla 👊 @FortalezaEC suma tres triunfos al hilo en el #Brasileirão pic.twitter.com/gLWtfLQb7Q — Brasileirão Play (@BrasileiraoPlay) August 14, 2022

Internacional 3 x 0 Fluminense

Fechando a 22ª rodada do Brasileirão no domingo, Internacional e Fluminense se enfrentaram no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na faixa das 19h, pelo horário de Brasília.

Por parte dos torcedores, o duelo foi considerado como um dos melhores da rodada. O primeiro tempo mostrou dois elencos equilibrados. Cano, do Fluminense, chegou bem mas não conseguiu abrir o placar. Foi Fabricio Bustos aos 36 quem abriu o placar.

O resultado só alterou-se no segundo tempo, com gols de Alemão e Carlos De Pena. O primeiro abriu vantagem aos 26 minutos, enquanto De Pena encheu as redes do goleiro Fábio nos acréscimos da partida. Com isso, o Internacional amassou o Fluminense na questão tática.

O Inter subiu para a 6ª posição da tabela com 36 pontos, enquanto o Flu permanece em 4º lugar com 38 pontos.

Resultado: Internacional 3 x 0 Fluminense

Quem fez o gol: Fabrício Bustos, Alemão e De Pena

Próximo jogo do Internacional: Avaí x Internacional – Segunda-feira, 22/08 às 20h – Brasileirão

Próximo jogo do Fluminense: Fluminense x Fortaleza – Quarta-feira, 17/08 às 20h – Copa do Brasil

GOL DO INTERNACIONAL



Internacional 3 – 0 Fluminense



⚽️ Carlos De Pena (GOLAÇO)

🎁 Felipe Melo pic.twitter.com/tl64qMZHeu — twfut (@twfutgols) August 14, 2022

Jogos de futebol internacional

Além dos principais resultados dos jogos do Brasileirão hoje, separamos também os destaques deste domingo, 14 de agosto, para você ficar por dentro de tudo o que rolou no dia.

O destaque vai para o clássico entre Chelsea e Tottenham, no Campeonato Inglês, que rolou até mesmo briga entre treinadores. Já o Real Madrid estreou com vitória no torneio espanhol, diante do recém promovido Almería.

Acompanhe a seguir todos os resultados dos jogos de futebol internacional hoje.

Chelsea 2 x 2 Tottenham

No cenário internacional, o clássico de Londres entre Chelsea e Tottenham foi o destaque no domingo. O confronto aconteceu no Stamford Bridge, a partir das 12h30, horário de Brasília.

O jogo foi completamente equilibrado no primeiro tempo. Porém, aos 19 minutos Koulibaly abriu o placar para os Blues, que logo dominaram o confronto. No segundo tempo, os Spurs mostraram poder de reação, enquanto Hojbjerg aproveitou erro de Jorginho para deixar tudo igual aos 23 minutos.

Depois, James ampliou para o Chelsea aos 32 minutos. Praticamente na frente do placar, os anfitriões se descuidaram e Harry Kane, nos acréscimos, deixou o placar em 2 a 2. No entanto, o que de fato chamou a atenção foi a briga entre os técnicos Antonio Conte e Thomas Tuchel.

Na tabela, o Chelsea vem em 7º lugar com 4 pontos, enquanto o Tottenham está em 4º lugar com 4 também.

Resultado: Chelsea 2 x 2 Tottenham

Quem fez o gol: Koulibaly, James, Hojbjerg e Harry Kane

Tuchel e Conti quase foram as vias de fato 😳 pic.twitter.com/gC02OUUgdy — moraes (@rmora3ss) August 14, 2022

Almería 1 x 2 Real Madrid

Atual campeão espanhol, o Real Madrid fez bonito em sua estreia no Campeonato Espanhol contra o Almería neste domingo, 14 de agosto, pela primeira rodada da temporada no Estádio de los Juegos Mediterráneos.

O time da casa foi rápido aos abrir o placar com apenas 6 minutos, gol de Ramazani. No entanto, os visitantes logo passaram na frente e dominaram o confronto de estreia da competição. Até o intervalo, apenas chances de gols foram avistadas pelos merengues.

No segundo tempo, Lucas Vásquez deixou tudo igual aos 16 minutos. Mais tarde, com 30 minutos no relógio do jogo, Alaba ampliou e deu o primeiro triunfo do Real Madrid na temporada.

Com o resultado, o Real sobe para a 2ª posição com 3 pontos, enquanto o Almería está em 16º colocação.

Resultado: Almería 1 x 2 Real Madrid

Quem fez o gol: Lucas Vásquez, Alaba e Ramazani

Alaba Free kick goal pic.twitter.com/pSC1VIF111 — LosBlancosVids (@LBlancosVids) August 14, 2022

Bayern de Munique 2 x 0 Wolfsburg

Atual campeão alemão, o Bayern de Munique recebeu o Wolfsburg neste domingo, para fechar a segunda rodada do Campeonato Alemão na Allianz Arena, na cidade alemã de Munique.

Não é necessário dizer que os anfitriões dominaram a partida com extrema facilidade. Aos 33, Musiala conseguiu abrir o placar, até que aos 43 Muller ampliou o resultado para 2 a 0. No segundo tempo, o elenco conseguiu segurar a vitória e até tentou mais gols, mas foram barrados pela marcação dos Lobos.

O Bayern é o líder com 6 pontos, enquanto o Wolfsburg está em 15º com 1 ponto.

Resultado: Bayern de Munique 2 x 0 Wolfsburg

Quem fez o gol: Musiala e Muller

Leia também: Quando começa a Champions 22/23