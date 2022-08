Retrô x Santa Cruz hoje (01/08): onde assistir e horário Série D

No primeiro jogo da segunda fase, equipes empataram sem gols; quem vencer está classificado para a terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro

Pela segunda fase da Série D do Brasileirão, o jogo do Retrô x Santa Cruz hoje, segunda-feira em 1º de agosto, define quem avança para a terceira fase da temporada. A partida vai começar às 20h (Horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A transmissão é online para todo o país.

No primeiro jogo, os dois não saíram do zero a zero. Quem vencer a partida desta segunda se classifica para as oitavas de final da competição. Empate no placar leva a decisão às penalidades.

Onde assistir Retrô x Santa Cruz hoje ao vivo

A partida de Retrô x Santa Cruz hoje terá transmissão do InStat TV, a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília. O jogo de volta é válido pela segunda fase da Série D do Brasileirão.

Sem transmissão pela televisão, o streaming do InStat TV exibe com exclusividade todos os jogos da quarta divisão do futebol brasileiro. A plataforma está disponível pelo site (instat.tv) pelo valor de R$50,00 por mês. Basta fazer o cadastro com e-mail e senha.

É possível acompanhar através do celular, tablet ou computador.

Informações do jogo do Retrô x Santa Cruz hoje:

Data: Segunda-feira, 01/08/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco

Onde assistir Retrô x Santa Cruz hoje: InStat TV

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

Como foi o primeiro jogo de Retrô x Santa Cruz?

Pela segunda fase da Série D, as equipes de Retrô e Santa Cruz não saíram do zero a zero. A partida aconteceu em 24 de julho de 2022, no Estádio Arruda, em Recife, Pernambuco, no período da tarde.

No primeiro tempo, o Retrô foi muito bem mesmo jogando fora de casa. O clube chegou a ameaçar o oponente por diversas vezes, mas falhou na hora da finalização. Fumaça, Marcelo Martelotte e Chiquinho foram os grandes nomes da partida.

Pelo segundo tempo, mais uma vez o Retrô conseguiu manter a superioridade ao pressionar o Santa, que reagiu na reta final para garantir ao menos o empate. Jogando em casa, o time do Santa deixou à desejar,

Quem classifica na Série D?

Após a segunda fase, dezesseis equipes disputam as oitavas de final da Série D no Campeonato Brasileiro. Dai, formado o chaveamento já definido pela CBF, os oito vencedores disputam as quartas de final.

Nas quartas de final os confrontos são determinados através das pontuações dos times até aquele momento. O melhor pontuador joga contra o oitavo, ou o pior, o segundo contra o sétimo e assim por diante.

Desde a segunda fase, todos os jogos da Série D são mata-mata por ida e volta. Garantem vaga os quatro times que chegam até a semifinal.

Já estão classificados para as oitavas de final as equipes de Caxias do Rio Grande do Sul, Portuguesa do Rio, Paraná, São Bernardo, Tocantinópolis, Bahia de Feira e Pouso Alegre.

