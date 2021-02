Saiba quais as chances do São Paulo ser campeão do Brasileirão

A vitória diante do Grêmio, no último domingo (14), confirma as chances do São Paulo em conquistar o título do Campeonato Brasileiro – mesmo em quarto lugar na tabela. Mas como o time pode conquistar o Brasileirão?

Embora falte apenas duas rodadas para o término do campeonato, o tricolor ainda tem três jogos para fazer. Isso porque a CBF adiou o clássico contra o Palmeiras, na 34ª rodada, para o dia 19 de fevereiro, devido à participação do Verdão no Mundial de Clubes.

Atualmente, o Tricolor está em quarto lugar, com 62 pontos, a sete do líder Internacional. Com três jogos ainda para disputar, o máximo de pontos que a equipe consegue chegar é a 71. Por isso, tanto Flamengo como o Inter não podem chegar a essa pontuação.

Para isso acontecer, além de vencer seus três últimos jogos, a equipe de Marcos Vizolli precisa torcer por um empate entre Flamengo e Inter, na próxima rodada, além de uma vitória do Corinthians contra o Colorado na última rodada. Neste cenário, o Rubro-negro chegaria a no máximo 69 pontos, pois enfrenta os paulistas na rodada 38, e os gaúchos ficariam com 70.

Vencer seus três jogos (Palmeiras, Botafogo e Flamengo)

Torcer por um empate entre Flamengo e Inter, na próxima rodada

Vitória do Corinthians na última rodada

Embora as chances sejam remotas, matematicamente ainda é possível. No entanto, o site americano de análises FiveThirtyEight, revelou que as chances do São Paulo ser campeão do Brasileirão é de 1%. Já o Inter tem 55%, enquanto o Flamengo tem 44%.

Vaga garantida na Libertadores

- PUBLICIDADE. -

Se o título do Brasileirão é incerto, uma certeza é que o São Paulo estará na próxima Libertadores. Isso porque com a vitória diante do Grêmio, sétimo colocado, os gaúchos não podem mais ultrapassar o Tricolor. Com então a vaga garantida entre os seis primeiros do Brasileirão, ao menos na pré-libertadores a equipe está confirmada.

Próximos jogos do São Paulo no Brasileiro

Precisando vencer os três próximos jogos, o Tricolor retorna a campo nesta sexta-feira (19), para enfrentar o Palmeiras. A partida está marcada para às 21h30, no Estádio do Morumbi. Logo depois, o São Paulo vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, na segunda (22), e encerra sua participação no Brasileiro na quinta (25), contra o Flamengo, no Morumbi.

+ Carreira de Crespo: veja a trajetória do novo treinador do São Paulo