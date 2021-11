Saiba onde assistir ao jogo do Cruzeiro x Náutico hoje e horário (25/11)

Abrindo a última rodada da Série B do Brasileirão, as equipes de Cruzeiro e Náutico entram em campo nesta quinta-feira, 25/11, a partir das 20h (horário de Brasília), jogando no Estádio do Mineirão. Confira as informações e saiba onde assistir ao jogo do Cruzeiro hoje.

Onde assistir jogo do Cruzeiro x Náutico hoje: O confronto entre Cruzeiro e Náutico hoje terá transmissão transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, além da plataforma Premiere por assinatura no site ou pelo aplicativo.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, cidade de Belo Horizonte, no Brasil

TV: SporTV (Menos MG)

LiveStream: Premiere no site (www.premiere.globo.com) ou pelo aplicativo em Android e iOS

Depois de passar muito sufoco durante toda a temporada, o Cruzeiro conseguiu garantir a permanência na segunda divisão do Brasileirão. Em décimo terceiro com 47 pontos, os mineiros contabilizam dez vitórias, dezessete empates e dez derrotas também, ou seja, entram em campo hoje apenas para cumprir tabela e, quem sabe, fechar o ano com chave de ouro.

Enquanto isso, o Náutico também tem a permanência garantida na Série B do ano que vem. Na oitava posição com 52 pontos, fez catorze triunfos em seu favor, dez empates e treze jogos perdidos, o que é considerado um bom desempenho em campo pelos torcedores. Mesmo sem o acesso, o elenco fez bonito e quer levar a última vitória para casa hoje.

No primeiro turno, os mineiros venceram com pequena vantagem. Reveja os melhores momentos a seguir.

Escalações de Cruzeiro x Náutico:

CRUZEIRO: Fábio; Jean, Eduardo Brock, Léo, Rômulo; Lucas Ventura, Adriano; Felipe Augusto, Giovanni, Claudinho; Thiago

NÁUTICO: Anderson; Thassio, Rafael Ribeiro, Cleidson, Guilherme; Matheus Jesus, Trindade; Juninho, Jean Carlos, Vinícius; Oliveira

