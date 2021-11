Saiba onde assistir Operário x CRB hoje, horário e escalações – 28/11

Pela última rodada da Série B do Brasileirão, as equipes de Operário x CRB se enfrentam neste domingo, 28/11, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger. Dessa maneira, confira as informações e saiba onde assistir ao jogo.

Onde assistir Operário x CRB: O confronto entre Operário e CRB hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Premiere, disponível em operadoras por assinatura no site ou pelo aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere

Ocupando a décima quinta posição da tabela, o Operário contabiliza 45 pontos, ou seja, já está salvado de ser rebaixado para a terceira divisão. Dessa maneira, o elenco apenas cumpre tabela e espera fechar o ano com o saldo positivo em seu favor.

Enquanto isso, o CRB é o único do confronto que ainda briga por algo. Em quinto com 60 pontos, o elenco precisa da vitória e torcer por tropeços dos adversários também na rodada para quem sabe assim chegar até a parte de cima da classificação e voltar à elite. Por fim, tem dezesseis vitórias, doze empates e nove derrotas.

Relembre como foi o confronto do primeiro turno entre os dois no vídeo.

Escalações de Operário x CRB:

O time do CRB entra como o grande favorito no confronto deste domingo já que é o único que briga por uma vaga no acesso ao ano que vem para jogar na elite. Por isso, deve colocar os seus melhores jogadores em campo.

OPERÁRIO: Braga; Fabiano, Koerich, Alemão, Lucas Mendes; Guedes, Reniê; Felipe Garcia, Rafael Chorão, Thomaz; Paulo Sérgio

CRB: Diogo Silva; Celsinho, Gum, Caetano, Guilherme Romão; Patrick, Claudinei; Bezerra, Torres, Bressan; Careca

