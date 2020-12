Santos x Ceará (27/12): confira onde assistir e escalações da partida

Santos x Ceará se enfrentam neste domingo (27), às 18h15, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Peixe não vence uma partida há três jogos no campeonato, os cearenses venceram três, nos últimos quatro, e já olham para a parte de cima da tabela.

Santos x Ceará: onde assistir?

O confronto entre Santos x Ceará não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe o jogo na fechada, com narração de Daniel Pereira e comentários de Paulo Nunes e Sérgio Xavier.

A TNT também exibe o jogo na TV fechada, entretanto o grupo também transmite a partida no EI Plus, para os assinantes.

Como as equipes chegam para a partida?

Embora o Santos tenha eliminado o Grêmio na Libertadores por 5 a 2, no agregado, no Campeonato Brasileiro a equipe deu algumas osciladas nas últimas rodadas. Nos últimos cinco jogos, são três derrotas, um empate e uma vitória. A equipe que chegou a estar no G-4, atualmente ocupa a 8ª colocação.

Já o Vozão engatou uma boa sequência e conseguiu subir na tabela. Nas últimas cinco rodadas, o Ceará venceu três, e empatou uma, mas perdeu uma. Os bons resultados levaram a equipe à décima colocação, de olho no G-6.

Escalações de Santos x Ceará

O Peixe já começa a pensar no Boca Juniors na semifinal da Libertadores. No entanto, antes do confronto, a equipe encara o Ceará neste domingo. Pará, com lesão na coxa, e Jobson, no tendão de Aquiles, desfalcam o Santos. No entanto, Lucas Veríssimo, que está negociando com o Benfica, é dúvida para o jogo.

Santos: John; Madson, Luiz Felipe (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Lucas Braga), Sandry (Lucas Braga) e Diego Pituca; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.​

Pelo lado cearense, o técnico Guto Ferreira terá alguns desfalques como: Willian Oliveira, Eduardo e Léo Chú.

Ceará: Richard, Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral e Vina; Lima, Mateus Gonçalves (Charles) e Cléber.

Outros jogos do Brasileirão no domingo (27)

Botafogo x Corinthians – 16h

Bahia x Internacional – 16h

Athletico PR x Vasco – 18h15

Palmeiras x Red Bull Bragantino – 18h15

Grêmio x Atlético GO – 20h30