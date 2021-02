Santos x Coritiba (13/2): onde assistir e escalações do jogo da Série A

Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Coritiba se enfrentam neste sábado (13), na Vila Belmiro, às 19h. Com objetivos diferentes, enquanto o Peixe sonha em conseguir uma vaga para a próxima Libertadores, Coxa precisa dos três pontos para tentar permanecer na primeira divisão da competição.

Onde vai passar Santos x Coritiba?

O confronto entre Santos e Coritiba não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o jogo ao vivo para todo país, no pay-per-view. A TNT também transmite a partida a partir das 19h, mas nos canais fechados.

Prováveis escalações do jogo

Santos: João Paulo; Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison e Sandry; Marinho, Kaio Jorge, Lucas Braga e Soteldo.

Coritiba: Muralha; Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Jonathan; Hugo Moura, Nathan Silva e Matheus Galdezani; Neílton, Robson (Sarrafiore) e Ricardo Oliveira.

Rodada 36 do Campeonato Brasileiro

Goiás x Botafogo – 17h

Santos x Coritiba – 19h

Atlético MG x Bahia – 19h

14/2

Flamengo x Corinthians – 16h

Vasco x Inter – 16h

Palmeiras x Fortaleza – 18h15

Athletico PR x Atlético-GO – 18h15

Grêmio x São Paulo – 20h30

15/02

Ceará x Fluminense – 18h

Sport x RB Bragantino – 20h

Como Santos e Coritiba chegam para o jogo?

Sem vencer há cinco jogos, o Santos então segue em decadência no Campeonato Brasileiro. Em busca de garantir uma vaga na Libertadores, o Peixe soma 47 pontos, mas em 11º lugar está a seis pontos do Palmeiras, sétimo colocado. Uma derrota diante do Coritiba pode complicar os objetivos da equipe de Cuca, que em caso de vitória do Verdão, ficaria então a novo pontos da sétima posição.

Já o Coxa Branca tem uma missão mais complicada. A equipe paranaense busca se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. No entanto, em 19º, o time soma 28 pontos e está a nove de sair da zona do rebaixamento. Assim como seu rival de sábado, o Coritiba não vence na competição há quatro rodadas.