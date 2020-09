Aplicação tática e pouca técnica marcaram a vitória do São Paulo diante do Corinthians no Majestoso deste domingo (30), válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Fraco tecnicamente, as alterações promovidas ao longo da partida garantiram a vitória do tricolor, que momentaneamente ocupa a vice-liderança do Brasileirão com 13 pontos.

Como foi a partida?

Amplamente dominado pelo tricolor, o primeiro tempo foi marcado por falhas em ambas as equipes. Mandante do confronto, o São Paulo buscou adiantar suas linhas de frente, e assim, pressionar a defesa corintiana desde o início do clássico.

Liziero improvisado na lateral-esquerda, Gabriel Sara e Hernanes ditaram o ritmo do meio-campo são-paulino, ajudados por Pablo e Luciano que atuavam bem próximos de Danilo Avelar e Gil, dupla de zaga corintiana. Povoando o setor, os homens de frente do São Paulo limitavam as ações ofensivas do Corinthians ao mesmo tempo que impediam Fagner de chegar ao ataque.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Aos 13 minutos, após falta na entrada da área alvinegra, Hernanes finalizou com efeito ao lado da barreira corintiana e a bola e enganou o goleiro Cássio, que sem reação, viu o São Paulo abrir o placar no Morumbi.

Após o gol, os donos da casa reduziram o ímpeto inicial muito em função do calor no Majestoso, disputado às 11h da manhã, contudo, mantiveram o controle do jogo, e monitoravam as poucas chegadas do Corinthians até então, todavia, aos 36 o goleiro tricolor falhou. Em bola roubada por Cantillo no centro do campo, o volante colombiano observou a entrada de Ramiro às costas de Liziero e lançou o meia, que chutou cruzado e com pouca força, bola que Tiago Volpi viu passar abaixo de seu corpo e empatar o clássico.

2º tempo – São Paulo e Corinthians

Na volta do intervalo, Tiago Nunes sacou Araos que deu Lugar a Luan; no São Paulo, Igor Gomes e Brenner entraram nos lugares de Gabriel Sara e Paulinho, aos 28 da segunda etapa, Luciano e Hernanes deram lugar a Toró e Luan, mudanças que surtiram efeito já nos acréscimos de um segundo tempo fraco tecnicamente em ambos os times.

Aos 46, Toró recebe a bola na ponta esquerda, cruza na medida para Brenner no centro da área, cabecear com força, a bola tocou o poste direito de Cássio e entrou para o fundo do gol. Fim de jogo no Morumbi. São Paulo 2×1 Corinthians.

Quando são os próximos jogos?