Série B Brasileirão: onde assistir CRB x CSA ao vivo e horário do clássico

Prepare o coração torcedor alagoano, porque hoje tem clássico! Pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes de CRB e CSA se enfrentam nesta quarta-feira, 1 de junho, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir CRB x CSA hoje.

Onde assistir CRB x CSA ao vivo?

O jogo entre CRB e CSA hoje vai ser transmitido ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O canal do SporTV está disponível somente para assinantes de operadoras de TV por assinatura em todos os estados do Brasil. Para curtir o clássico, o torcedor deve sintonizar o canal e curtir os melhores lances e emoções.

Já o Premiere também está disponível na TV paga e também na plataforma como pay-per-view, através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

A arbitragem vai ser de Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro da FIFA.

SPORTV – OI: 39 / SKY: 39 e 439 / CLARO: 39 e 539 / VIVO: 39, 339, 819 e 539

PREMIERE – OI: 340 até 357 / SKY: 230, 244, 632 e 6640 / VIVO: 150 até 153, 721 até 728 / CLARO: 220 até 229

CRB e CSA na Série B do Brasileirão

Com duas vitórias seguidas nas últimas semanas, o time do CRB entra em campo nesta quarta-feira disposto a garantir os três pontos e subir na classificação para escapar da zona de rebaixamento. Em 13º lugar com 10 pontos, coleciona três vitórias, um empate e cinco derrotas.

Do outro lado, o CSA vem na 11ª posição com 11 pontos após vencer duas partidas, empatar em outras cinco e perder na temporada duas em campo na Série B. Com três jogos sem perder na competição, o elenco busca a vitória no clássico para subir na tabela e alcançar a quinta posição.

Provável escalação do CRB: Diogo Silva; Guilherme Romão, Gilvan, Gum, Raul Prata; Wellington Carvalho, Claudinei, Yago; Fabinho, Richard e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista

Provável escalação do CSA: Marcelo Carne; Lucas Alexandre, Wellington, Douglas, Lucão, Felipe Augusto; Lourenço, Marco Túlio, Gabriel, Barcellos; Rodrigo. Técnico; Mozart Santos

+Final do Mundial de Clubes 2022: quando começa, times e como funciona

Último jogo de CRB x CSA

O último encontro das equipes de CRB e CSA aconteceu em 6 de abril de 2022, na temporada atual, pela semifinal do Campeonato Alagoano.

No primeiro tempo, o time do CRB venceu com gol de Anselmo Ramón, levando a disputa para os pênaltis. Por 4 x 2, a equipe do CRB novamente levou a melhor e se classificou para a final da temporada.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre as equipes.