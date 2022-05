Final do Mundial de Clubes 2022: quando começa, times e como funciona

Com a conquista do Real Madrid na Champions League, os torcedores já contam os dias para saber quando será o Mundial de Clubes 2022. O torneio da FIFA deverá contar com sete equipes, cada uma representando o seu continente, além do representante do país sede. Confira as informações no texto e saiba quando vai ser a final do Mundial de Clubes 2022.

Quando vai ser a final do Mundial de Clubes 2022?

Organizado pela FIFA, o Mundial de Clubes 2022 ainda não tem data marcada e local. Entretanto, como a Copa do Mundo vai acontecer em novembro de 2022, o torneio de clubes deverá ser em janeiro ou fevereiro de 2023.

Geralmente, a competição de clubes da FIFA é realizada sempre no fim do ano, quando todas as competições já terminaram de acordo com a temporada. Entretanto, desde 2020, quando o calendário do futebol foi gravemente afetado pela pandemia do Covid-19, o torneio tem sofrido alterações.

A edição de 2019 foi a última disputada em dezembro. Em 2020, seria jogada em dezembro de 2020 mas, com a pandemia afetando o Catar, país sede, a competição foi adiada para fevereiro de 2021. Na final, realizada no dia 11 daquele mês, o Bayern de Munique venceu o Tigres. Não havia público nos estádios.

Na edição de 2021, o mesmo aconteceu. O torneio estava marcado para o fim do ano mas também pelos altos números de mortes e casos, foi realizada em 12 de fevereiro de 2022.

Agora, mesmo com a pandemia controlada ao redor do globo, a competição novamente terá de ser adiada, mas desta vez pela Copa do Mundo da FIFA.

Quem vai jogar Mundial de Clubes 2022?

Até o momento, já estão classificadas as equipes de Real Madrid, campeão da Champions, Seatttle Sounders, vencedor da Liga dos Campeões da CONCACAF e o Wydad, campeão da Liga dos Campeões da CAF.

Na Europa, o representante será o Real Madrid, já que a equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu o Liverpool na decisão da Champions League por 1 x 0.

Para a CONCACAF, representando a América do Norte, Central e Caribe, o time do Seattle Sounders fica com a vaga no Mundial depois de ganhar do Pumas em 3 x 0.

Já o Wydad Casablanca, do Marrocos, vai representar a África no torneio da FIFA depois de vencer o Al Ahly na final da Liga dos Campões da CAF por 2 x 0.

Ainda faltam os participantes da América do Sul, Ásia, Oceania e o do país sede. Na Libertadores, a competição segue para as oitavas de final, assim como a Liga dos Campeões da Ásia. Na Oceania, entretanto, sequer começaram as disputas.

Europa: Real Madrid (Espanha)

América do Norte, Central e Caribe: Seatttle Sounders (Estados Unidos)

América do Sul:

Ásia:

Oceania:

África: Wydad (Marrocos)

País sede:

Como vai ser Mundial de Clubes 2022?

Sete equipes disputam o Mundial de Clubes da FIFA em 2022. Seis representam os seus continentes por serem os campeões continentais, enquanto a outra equipe é a convidada do país sede para jogar e representar a nação em campo.

Na primeira rodada de playoffs, o time da Oceania e do país sede se enfrentam em partida única. Quem vencer, segue até as quartas de final para enfrentar o campeão da África, Ásia ou Concacaf.

Somente os vencedores da Champions League da Europa e o da Libertadores entram direto na semifinal do Mundial de Clubes. Os dois conhecem os seus adversários através de sorteio, feito pela FIFA meses antes do início da disputa.

+Oitavas da Libertadores 2022: quem são os rivais dos times brasileiros