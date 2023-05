Saiba como assistir ao jogo do ABC hoje. Foto: Reprodução Rennê Carvalho/ABC F.C.

Ambas as equipes estão na zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão

Série B do Brasileirão: onde assistir ABC x Tombense ao vivo hoje (23/05)

Para fechar o dia de disputas na Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes de ABC x Tombense se enfrentam nesta terça-feira, 23 de maio, no Estádio Frasqueirão, em Natal, pela oitava rodada da competição. O duelo vai começar às 21h30 e terá transmissão ao vivo em todo o país.

Ambos os times estão na zona de rebaixamento. O ABC é o lanterna e tem apenas um ponto, enquanto o Tombense ocupa a penúltima colocação com quatro pontos, somados em uma vitória e um empate.

Como assistir ABC x Tombense hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o duelo entre ABC x Tombense nesta terça-feira no Premiere e GloboPlay ao vivo. Nenhuma emissor da televisão aberta vai transmitir a partida da Série B do Brasileirã hoje.

Quem é cliente do pay-per-view e tem o pacote de canais na TV paga pode assistir em qualquer lugar do Brasil. Entre em contato com o operador para comprar o serviço.

Também dá para ver o jogo de futebol hoje no GloboPlay, serviço de streaming. É preciso ter o pacote “GloboPlay e Premiere” ou “GloboPlay + canais ao vivo” para acompanhar a programação em tempo real na plataforma.

Horário : 21h30 (Horário de Brasília)

: 21h30 (Horário de Brasília) Local : Estádio Frasqueirão, em Natal – (RN)

: Estádio Frasqueirão, em Natal – (RN) Onde assistir ABC x Tombense hoje: Premiere e GloboPlay

Como funciona a Série B do Brasileirão?

Vinte equipes disputam a segunda divisão do futebol brasileiro, também conhecida como a Série B do Campeonato Brasileiro. Organizada pela CBF anualmente, ela obriga que todos os times passem por ela antes de chegar até a elite do futebol.

A Série B é disputada em 38 rodadas entre pontos corridos divididas em dois turnos. São dezenove rodadas em cada, onde cada elenco joga contra os outros adversários dentro de casa e depois como visitante. Cada vitória garante três pontos enquanto o empate dá um para ambos os lados.

Ao fim, os quatro primeiros da classificação garantem o acesso para a Série A do Brasileirão. Na parte de baixo, os quatro últimos são rebaixados para a terceira divisão.

Escalações de ABC x Tombense

Nenhuma das equipes, ABC e Tombense, tem desfalques para o jogo desta terça-feira. Em situação de risco, os dois elencos vão colocar em campo os titulares.

Confira as prováveis escalações da partida de hoje, válida pela oitava rodada da Série B do Brasileirão:

ABC: Simão; Richardson, Habraão, Luiz Gustavo, Alemão; Thallyson, Ramon Vinicius, Ceará; Welliton, Felipe Garcia e Júnior Todinho.

Tombense: Felipe Garcia; Pedro, Wesley, Roger Carvalho, Guilherme Oliveira Santos; Pierre Wagner, João Pedro, Frizzo; Jaderson, Alex Sandro de Oliveira e Luiz Fernando.

“ADM, QUERO VER A TABELA!!” Aí, meus amados. Aí a tabela atualizada! 🚀 pic.twitter.com/6DYnhkTk2y — Brasileirão Betano – Série B (@BrasileiraoB) May 22, 2023



