Série B: onde assistir CRB x Sampaio Corrêa ao vivo e horário (09/05)

Ambas as equipes estão na zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão e por isso buscam os três pontos nesta segunda-feira na rodada

Tentando escapar da zona de rebaixamento, CRB e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 20h (Horário de Brasília), pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio Rei Pelé, em Maceió, no estado de Alagoas. Confira a seguir onde assistir CRB x Sampaio Corrêa ao vivo.

Onde assistir CRB x Sampaio Corrêa ao vivo?

O jogo entre CRB e Sampaio Corrêa hoje vai ser transmitido ao vivo no Premiere 2, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

Nesta segunda-feira, o confronto da Série B vai passar apenas no pay-per-view Premiere 2, disponível em formato de canais na TV fechada e também em sua plataforma de vídeos.

O Premiere pode ser encontrado por diferentes valores através das operadoras de TV paga ou no próprio site (www.premiere.globo.com), aplicativo ou até mesmo no tablet.

Informações do jogo do CRB e Sampaio Corrêa hoje:

Data: 09/05/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió, no estado de Alagoas

Arbitragem: Heber Roberto Lopes

Onde assistir: Premiere 2

CRB e Sampaio Corrêa na Série B do Brasileirão

Lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB contabiliza 1 ponto, ou seja, tem apenas um empate e quatro jogos perdidos neste início de temporada na edição. Por isso, a vitória no confronto desta segunda-feira é extremamente importante aos anfitriões para escapar da degola.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa também quer escapar da zona de rebaixamento. Em 17º lugar com 5 pontos, o time de Pernambuco tem uma vitória, dois empates e duas derrotas, ou seja, pode escapar da degola se garantir os três pontos no confronto da rodada e ficar perto da parte de cima.

+ Resultado da Fórmula 1 hoje: Verstappen leva GP de Miami da F1

Prováveis escalações de CRB x Sampaio Corrêa

Escalação do CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, William Carvalho, Guilherme Romão; Richard, Yago, Martan, Fabinho; Raul Prata e Ramon. Técnico: Marcelo Cabo

Escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus da Silva, Joecio, Pedro Henrique, Lucas Hipólito; André, Lucas Araújo, Pimentinha, Vila; Ygor e Eronildo. Técnico: Leonardo Condé

Retrospecto de CRB e Sampaio Corrêa:

CRB 1 x 0 Sampaio Corrêa (Copa do Nordeste)

CRB 1 x 0 Sampaio Corrêa (Série B do Brasileirão)

Sampaio Corrêa 2 x 3 CRB (Série B do Brasileirão)

Confira como foi o último jogo entre os times.