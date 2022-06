Série B: onde assistir CSA x Chapecoense ao vivo e horário hoje (07/06)

Equipes contam com bom desempenho dentro de campo, mas precisam do resultado nesta terça-feira para seguirem na classificação

Hoje tem grande confronto na Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes de CSA e Chapecoense se enfrentam nesta terça-feira, 7 de junho, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A disputa é válida pela 11ª rodada da competição então, por isso, saiba onde assistir CSA x Chapecoense ao vivo hoje.

Onde assistir CSA x Chapecoense ao vivo hoje?

O jogo entre CSA e Chapecoense hoje será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere.

Ambos os canais estão disponíveis somente nas operadoras de TV por assinatura. Isso significa que o torcedor deve verificar que tem as opções em sua programação, com transmissão em todos os estados do Brasil.

Para acompanhar online, o aplicativo do Premiere e o Globo Play, serviço de streaming da TV Globo, disponibilizam as imagens do confronto da Série B através da plataforma para celular, tablet, computador e na smart TV.

Informações do jogo do CSA x Chapecoense hoje:

Data: 07/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió, em Alagoas

Arbitragem: Dewson Fernando Freitas

Onde assistir: SporTV e Premiere

CSA e Chapecoense na Série B do Brasileirão

O elenco do CSA conseguiu se recuperar do início de temporada ruim que vinha colecionando dentro de campo. Agora, em 11º lugar com 12 pontos, o grupo alagoano coleciona duas vitórias, seis empates e duas derrotas, sem perder um confronto nas últimas quatro rodadas.

Do outro lado, a Chapecoense também conseguiu dar a voltar por cima principalmente com o auxílio dos seus torcedores em casa. A Chape aparece na 14ª posição com o total de onze pontos, ou seja, está empatada com o oponente desta terça. Ao todo, coleciona duas vitórias, cinco empates e dois jogos perdidos.

Escalação do CSA: Marcelo Carne; Lucas Alexandre, Wellington, Lucão, Diego Renan; Lourenço, Geovane, Giva; Barcellos, Rodrigues Silva e Marco Túlio. Técnico: Mozart Santos

Escalação da Chapecoense: Vagner; Fernando Augusto, Frazan, Léo, Ronei; Tiago Real, Betinho, Marcelo Freitas, Luiz Henrique Mendes; Jonathan e Claudinho. Técnico: Gilson Kleina

Palpite CSA x Chapecoense

São duas equipes que possuem bom desempenho dentro de campo nas últimas rodadas. Por isso, não há favorito entre CSA e Chapecoense, o que faz com que a partida seja acirrada e equilibrada.

O torcedor pode esperar muitos gols, já que ambos precisam do resultado em seu favor para escalar a tabela de classificação da Série B assim como vem fazendo nas últimas semanas. Jogando em casa, o CSA poderá contar com o apoio e o canto da torcida ao máximo até o apito final.

Último jogo CSA x Chapecoense

No dia 10 de novembro de 2020, os times de CSA e a Chapecoense se enfrentaram pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Por 1 x 0, a Chape levou a melhor e anotou os três pontos com gol de Anselmo Ramón no segundo tempo de partida disputada, jogando fora de sua casa no Estádio Rei Pelé.

Veja no vídeo como foi a última partida entre os times.