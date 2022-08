Série B: onde assistir Guarani x Tombense ao vivo (27/08)

Tentando escapar da zona de rebaixamento, o Guarani recebe o Tombense neste sábado, 27 de agosto, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida começa às 11h (horário de Brasília), e por isso confira a seguir onde assistir Guarani x Tombense ao vivo hoje.

O Guarani vem na penúltima posição da tabela, somando 23 pontos. Já o Tombense se mantém em 6º lugar com 36 pontos, brigando para entrar no G4 da competição.

Onde assistir Guarani x Tombense hoje

Os canais do SporTV e Premiere e o streaming do GloboPlay transmitem o jogo do Guarani e Tombense hoje, a partir das 11h (horário de Brasília).

Disponível para todos os estados do Brasil, ambos os canais podem ser encontrados entre as operadoras de TV por assinatura. O Premiere, entretanto, está disponível somente por valor extra na mensalidade com diferentes pacotes de canais de futebol.

Para assistir de maneira confortável no celular ou computador, a opção é o GloboPlay. A plataforma de streaming retransmite para os assinantes o confronto do futebol neste sábado, em tempo real com imagens, seja no aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV. Lembrando que apenas ASSINANTES tem acesso.

O GloboPlay está disponível para compra por valores entre R$24,90 até R$86,90.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes

VAR: Heber Roberto Lopes

Guarani e Tombense na Série B do Brasileirão

Guarani e Tombense na Série B do Brasileirão

Vindo de derrota para a Ponte Preta na última rodada, o Guarani ocupa a 19ª posição da tabela com 23 pontos, contabilizando quatro vitórias, onze empates e dez derrotas na Série B do Brasileirão. Se vencer a partida deste sábado, o grupo paulista não consegue pular fora da zona de rebaixamento. Como mandante, acumula somente três triunfos, enquanto perdeu quatro partidas e empatou seis. O ataque do Guarani, inclusive, é o pior da temporada, com apenas 15 gols marcados e 27 gols sofridos.

O Tombense, por outro lado, vem na 6ª posição da tabela com 36 pontos, com oito vitórias, doze empates e cinco derrotas em sua campanha. O elenco mineiro vem de vitória em cima do Sport, e se ganhar os três pontos poderá pular uma posição para ficar próximo do G4 da competição. Durante a sua campanha, tem 24 gols marcados e 23 sofridos.

Jogos de futebol hoje, sábado:

Além dos confrontos da Série B do Brasileirão, a segunda divisão do futebol, outros grandes jogos também serão realizados neste sábado, 27 de agosto de 2022. Uma programação diversificada no cenário nacional e internacional está marcada para o fim de semana.

Por isso, confira a programação de futebol entre os principais jogos deste sábado.

Brasileirão Série A

Goiás x Atlético GO – 16h30

Coritiba x Avaí – 16h30

Fluminense x Palmeiras – 19h

Ceará x Athletico PR – 21h

Brasileirão Série B – onde assistir Guarani x Tombense

Guarani x Tombense – 11h

CRB x Criciúma – 16h

Operário x CSA – 19h

Brasileirão Série C

Paysandu x ABC – 17h

Mirassol x Botafogo SP – 19h

Brasileirão Série D

São Bernardo x Tocantinópolis – 16h

Pouso Alegre x ASA – 17h

Copa Paulista

Primavera SP x Rio Claro – 15h

Juventus SP x Oeste – 15h

São Caetano x Água Santa – 15h

EC São Bernardo x Portuguesa – 15h

Sertãozinho x Noroeste – 16h

Brasileirão Feminino

Corinthians x Palmeiras – 14h

Campeonato Inglês

Southampton x Manchester United – 08h30

Brentford x Everton – 11h

Brighton x Leeds – 11h

Chelsea x Leicester – 11h

Liverpool x Bournemouth – 11h

Manchester City x Crystal Palace – 11h

Arsenal x Fulham – 13h

Campeonato Italiano

Cremonese x Torino – 13h30

Juventus x Roma – 13h30

Milan x Bologna – 15h45

Spezia x Sassuolo – 15h45

Campeonato Espanhol

Elche x Real Sociedad – 12h30

Rayo Vallecano x Mallorca – 14h30

Almería x Sevilla – 17h

Campeonato Francês

Auxerre x RC Strasbourg – 12h

Lens x Rennes – 16h

