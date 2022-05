Série B: onde assistir Ituano x Náutico ao vivo, horário e escalações (26/5)

Pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes de Ituano e Náutico se enfrentam nesta quinta-feira, 26 de maio, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Ituano x Náutico ao vivo hoje.

Onde assistir Ituano x Náutico ao vivo?

O jogo entre Ituano e Náutico hoje será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal do SporTV exibe para todos os estados do Brasil as emoções da rodada da Série B do Brasileirão nesta quinta-feira. Basta sintonizar em sua operadora de TV por assinatura e curtir.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view, disponível no formato de canal pela TV paga ou então online, na plataforma para celular, tablet, smart TV ou computador.

Informações do jogo Ituano x Náutico hoje:

Data: 26/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu

Arbitragem: Paulo Henrique Schleich

Onde assistir: SporTV e Premiere

+Pilotos da Fórmula 1 que moram em Mônaco e por que?

Ituano e Náutico na Série B do Brasileirão

Sem vencer por três rodadas, o time do Ituano vem para buscar o triunfo e se afastar o máximo que puder da zona de rebaixamento na Série B do Brasileirão. O grupo paulista aparece na 13ª posição com 9 pontos, contabilizando duas vitórias, três empates e três derrotas.

Do outro lado, o Náutico conseguiu marcar um ponto na rodada passada, mas ainda corre perigo de integrar a zona da degola se perder o confronto desta quinta-feira. Em 16º com 8 pontos, o elenco contabiliza apenas duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Escalação do Ituano: José Guilherme Pegorari; Roberto, Bernardo Schappo, Pacheco, Léo; Gerson Magrão, Jimenez, Viera; João Victor, Aylon e Kaio. Técnico: Mazola Júnior

Escalação do Náutico: Luan Perri; Bruno, Ailton, Cleidson Andrade de Souza Silva, Bryan; Niltinho, Ralph, Léo Passos, Simião, Luis Phelipe; Jean Carlos. Técnico: Roberto Fernandes

Últimos jogos de Ituano e Náutico

ITUANO:

Novorizontino 2 x 1 Ituano (07/05 – Série B)

Ituano 1 x 1 Grêmio (16/05 – Série B)

Operário 3 x 2 Ituano (21/05 – Série B)

NÁUTICO: