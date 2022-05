Série B: onde assistir Novorizontino x Sport ao vivo e horário (17/05)

Abrindo a oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes de Novorizontino e Sport se enfrentam nesta terça-feira, 17 de maio, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte. Para acompanhar todos os detalhes, saiba onde assistir Novorizontino x Sport ao vivo.

Onde assistir Novorizontino x Sport ao vivo hoje?

O jogo do Novorizontino e Sport hoje vai ser transmitido ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

A emissora do SporTV detém os direitos de transmissão da Série B do Brasileirão, tornando-se a principal maneira do torcedor assistir todas as emoções do confronto nesta terça-feira. O canal, porém, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view, também pela TV paga ou através dos aplicativos de maneira online. O torcedor pode assistir no celular, tablet, computador ou na smart TV.

Assinante Globo Play também pode acompanhar ao vivo.

Informações do jogo Novorizontino x Sport hoje:

Data: 17/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte

Arbitragem: Dewson Fernando Freitas da Silva

Onde assistir: SporTV e Premiere

Prováveis escalações de Novorizontino x Sport

Escalação do Nororizontino: Giovanni; Romário, Ligger, Rodolfo, Felipe Albuquerque; Jhony, Bochecha, Hélio, Diego Torres; Douglas Baggio e Welliton. Técnico: Allan Rodrigo Aal

Escalação do Sport: Maílson; Lucas Hernández, Sabino, Rafael Thyere, Ewerton; Bruno Matias, William Oliveira, Everton Felipe; Juba, Parranguez e Jaderson. Técnico; Gilmar Dal Pozzo

Novorizontino e Sport na Série B do Brasileirão

O Novorizontino já acumula quatro rodadas sem perder, tanto fora como dentro de casa. Em 5º lugar com 12 pontos, o elenco paulista pode assumir a vice-liderança na competição se garantir a vitória nesta terça-feira, lugar que é do próprio adversário da rodada. Ao todo, contabiliza três vitórias, três empates e uma derrota.

Do outro lado, o Sport aparece em segundo lugar com 14 pontos, ou seja, pode assegurar a liderança da Série B se vencer o jogo desta terça-feira fora de casa. O time ultrapassa o Cruzeiro, atual líder com 16 pontos, e ainda garantindo um ponto de diferença. Até aqui, formaliza quatro vitórias, dois empates e uma derrota apenas.

Últimos jogos de Novorizontino e Sport

NOVORIZONTINO

Novorizontino 3 x 1 CRB (04/05 – Série B do Brasileirão)

Novorizontino 2 x 1 Ituano (07/05 – Série B do Brasileirão)

Ponte Preta 0 x 1 Novorizontino (13/05 – Série B do Brasileirão)

SPORT