Série B: onde assistir Sport x Ponte Preta ao vivo, horário e escalação

Enquanto a equipe do Sport luta pela liderança na parte de cima da tabela, a Ponte busca se afastar da zona de rebaixamento

Na abertura da décima rodada da Série B do Brasileirão, o confronto entre Sport e Ponte Preta promete agitar a quinta-feira, 2 de junho, com início marcado para as 21h30 (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, em Recife. Para acompanhar todos os lances da partida, saiba onde assistir Sport x Ponte Preta ao vivo hoje.

Onde assistir Sport x Ponte Preta ao vivo?

Se você quer saber onde assistir Sport x Ponte Preta hoje, é só sintonizar os canais SporTV e Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Disponíveis na TV paga, somente assinantes de operadoras de TV tem acesso aos canais do SporTV e Premiere nesta terça-feira, pela rodada do Brasileirão Série B. Se você, torcedor, ainda não tem, deve entrar em contato com a sua operadora de TV.

Outra opção é o pay-per-view Premiere através dos aplicativos, disponíveis no celular, tablet, computador e até na smart TV. Assinante Globo Play também pode assistir o jogo de hoje.

Informações do jogo Sport x Ponte Preta hoje:

Data: 02/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena de Pernambuco, em Recife

Arbitragem: André Luiz de Freitas Castro

Onde assistir: SporTV e Premiere

Sport e Ponte Preta na Série B do Brasileirão

Mesmo após o tropeço contra o CRB na última rodada, o Sport se mantém firma na 4ª posição da tabela da Série B com 15 pontos, ou seja, coleciona até aqui quatro vitórias, três empates e duas derrotas. Se vencer o confronto desta terça-feira, dorme na vice-liderança, com apenas quatro pontos a menos que o líder Cruzeiro.

Do outro lado, a Ponte Preta corre contra o tempo para se afastar da zona de rebaixamento já que, em 16º com 9 pontos, o grupo paulista é o primeiro a ficar de fora da degola. Conquistou até aqui o total de duas vitórias, três empates e quatro derrotas.

Escalação do Sport: Maílson; Ewerton, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Everton Felipe, William Oliveira, Bruno Matias dos Santos; Giovanni, Parraguez e Luciano. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Escalação da Ponte Preta: Caique França; Norberto, Thiago Oliveira Lopes, Fábio Sanches, Artur; Leonardo Naldi, Felipe Amaral, Matheus Anjos; Fessin, Pedro Júnior e Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos

Palpite Sport x Ponte Preta

O time do Sport é o favorito no jogo desta terça-feira, pela Série B do Brasileirão.

Além de contar com o fator casa, contando com o apoio incondicional da torcida, o Sport é quem possui o melhor desempenho na competição até aqui e, por isso, é o mais provável a levar os três pontos.

Do outro lado, a Ponte Preta pode dar trabalho, uma vez que possui um desempenho regular sob o comando de Lucca no ataque.

Último jogo de Sport x Ponte Preta

As equipes de Ponte Preta e Sport se enfrentaram pela última vez em 20 de novembro de 2019, em partida válida pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão.

Por 2 x 1, a equipe pernambucana venceu com gols de Guilherme, enquanto Roger descontou para o clube paulista. Com esse resultado, o Sport garantiu o acesso para a elite do futebol brasileiro.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre as equipes.