Série B: onde assistir Vila Nova x Chapecoense ao vivo e horário (19/05)

Nesta quinta-feira, 19 de maio, o Vila Nova recebe a Chapecoense a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Confira a seguir onde assistir Vila Nova x Chapecoense ao vivo.

Onde assistir Vila Nova x Chapecoense hoje?

O jogo entre Vila Nova e Chapecoense hoje será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

O canal do SporTV detém os direitos de transmissão da Série B do Brasileirão nesta temporada. Para acompanhar ao vivo, o torcedor deve sintonizar a emissora através das operadoras de TV por assinatura em todo o país.

O pay-per-view do Premiere também disponibiliza as transmissões através do canal na TV paga ou então em sua plataforma pelo aplicativo do celular, tablet, computador ou smart TV.

Assinante Globo Play também pode assistir ao vivo como e onde quiser.

Informações do jogo do Vila Nova x Chapecoense hoje:

Data: 15/05/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio OBA, em Goiânia

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Vila Nova e Chapecoense na Série B do Brasileirão

Depois de tropeçar contra o Sampaio Corrêa na Série B, o Vila Nova busca os três pontos nesta quinta-feira para se afastar da zona de rebaixamento. Em 16º lugar com 7 pontos, o grupo goiano acumula uma vitória, quatro empates e duas derrotas na competição.

Do outro lado, a Chapecoense não vence por três rodadas. Se quiser buscar o G4 da classificação, precisa dos três pontos ao vencer o jogo desta quinta-feira, podendo ficar cada vez mais próximo das primeiras posições em busca do tão sonhado acesso. Ao todo, contabiliza duas vitórias, três empates e duas derrotas.

Escalação do Vila Nova: Georgemy; Formiga, Moacir, Renato, Donato; Ralf, Arthur, Dyego, Matheuzinho; Andrade e Daniel Amorim. Técnico: Higo

Escalação da Chapecoense: Vagner; Ronei, Léo, Alexandre, Júnior; Betinho, Bianqui, Maranhão, Lima, Quiñonez; Rodrigo Varanda. Técnico: Fabiano Xha

Últimos jogos de Vila Nova x Chapecoense:

VILA NOVA:

Vila Nova 2 x 0 Náutico (06/05 – Série B do Brasileirão)

Vila Nova 0 x 2 Fluminense (11/05 – Copa do Brasil)

Sampaio Corrêa 2 x 0 Vila Nova (14/05 – Série B do Brasileirão)

CHAPECOENSE:

Chapecoense 0 x 2 Cruzeiro (30/04 – Série B do Brasileirão)

Brusque 0 x 0 Chapecoense (05/05 – Série B do Brasileirão)

Chapecoense 0 x 1 Sport (13/05 – Série B do Brasileirão)

