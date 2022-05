Série B: onde vai passar o jogo do Grêmio hoje, horário e canal (16/05)

Encerrando a sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Ituano e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira, 16 de maio, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, a partir das 20h (Horário de Brasília). Para não perder nenhum lance do embate, saiba onde vai passar o jogo do Grêmio hoje ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje?

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje vai ser no SporTV e Premiere, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal SporTV transmite o jogo da Série B do Brasileirão nesta segunda-feira ao vivo para todos os estados do Brasil. A emissora, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção para acompanhar é através do Premiere, pay-per-view, que também disponibiliza as imagens em seu canal na TV paga ou, se preferir, de maneira online. O aplicativo está disponível para celular, tablets, computador e até mesmo na smart TV.

Assinante GloboPlay também tem o direito de assistir ao vivo.

Informações do jogo do Ituano x Grêmio hoje:

Data: 16/05/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio

Onde assistir: SporTV e Premiere

Ituano e Grêmio na Série B do Brasileirão

Depois de tropeçar diante do Novorizontino na última rodada, o Ituano volta aos gramados da Série B para enfrentar um dos favoritos ao acesso na temporada. Em 11º com 8 pontos, o elenco paulista contabiliza duas vitórias, dois empates e também duas derrotas, buscando os três pontos nesta segunda para alcançar o G4.

Do outro lado, o Grêmio vem na 6ª posição com 10 pontos. Na rodada passada, também tropeçou e, por esse motivo, deve soar a camisa no jogo desta segunda-feira para levar os três pontos para casa e subir de posição, podendo alcançar até mesmo as primeiras se descontar o saldo de gols com os adversários.

Prováveis escalações do Ituano x Grêmio:

Escalação do Ituano: José Guilherme Pegorari; Léo, Pacheco, Bernardo Schappo, Roberto; Rafael Pereira, Lucas, Kaio, Aylon, Gerson Magrão; Papagaio. Técnico: Mazola Júnior

Escalação do Grêmio: Brenno; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves, Nicolas; Villasanti, Bittelo, Lucas Silva; Gabriel Teixeira, Elias e Diego Souza. Técnico: Roger Machado

Retrospecto de Ituano x Grêmio

Os times se enfrentaram apenas uma vez em toda a história do futebol brasileiro. O encontro aconteceu em 07 de maio de 2005, pela primeira fase da Série B do Campeonato Brasileiro.

Por 2 x 0, o elenco do Ituano levou a melhor com gols de Wellington e Rômulo Antoneli.

Confira como foi a coletiva do Grêmio sobre o jogo de hoje.