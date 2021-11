Final Série C 2021: campeão será definido no dia 20 de novembro

A terceira divisão do futebol nacional define neste sábado, 20, o grande campeão da final da Série C 2021 do Campeonato Brasileiro. As equipes do Ituano e Tombense se enfrentam no Estádio Novelli Júnior, após ficarem no 1 a 1 na partida de ida. Confira todos os detalhes do confronto.

Final da Série C 2021: quem vencer, é campeão

Com o empate em 1 a 1 na primeira partida, em Tombos, tudo está aberto para o segundo duelo e quem ganhar fica com a taça. Entretanto, caso o empate persista, a disputa do título será nas penalidades. Enquanto o Galo vai em busca de seu segundo caneco na competição, o Carcará tenta um troféu inédito.

Ambos os clubes chegaram a final da Série C 2021, logo depois de garantirem a primeira posição do quadrangular final de seus respectivos grupos. A equipe paulista conquistou 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, enquanto os mineiros somaram 11, com três vitórias, dois empates e um revés.

Garantidos na próxima Série B do Brasileirão, as equipes brigam agora para saber quem irá ficar com o caneco da terceirona. Campeão em 2003, o Ituano vai para sua quarta participação na segunda divisão nacional, enquanto a equipe de Tombos fará sua estreia na competição.

Ituano x Tombense – Estádio Novelli Junior, 20/11, às 17 horas

Onde assistir a final da Série C?

O torcedor que quiser acompanhar a final da Série C 2021 pode assistir a partida pela plataforma streaming do DAZN. O serviço é pago e o valor está R$ 19,90 por mês.

No entanto, novos assinantes possuem acesso aos conteúdos por um mês de graça. O cadastro pode ser feito no site oficial (www.dazn.com) ou pelo aplicativo na loja do iOS ou Android.

Outra opção para ver em tempo real a partida é pela transmissão do canal da Band, mas que exibe o confronto apenas para parte de sua rede na TV aberta.

Quem subiu para a Série B 2022?

Embora somente dois clubes disputem a final da Série C 2021, quatro equipes garantem o acesso para a próxima segunda divisão. Além dos finalistas Tombense e Ituano, as equipes do Criciúma e Novorizontino ganharam a chance de jogar a Série B depois de garantirem o segundo lugar dos grupos.

O time catarinense ficou na vice-liderança do Grupo C, ao conquistar nove pontos. Foram duas vitórias, três empates e uma derrota. Já a equipe de Novo Horizonte, ganhou três e perdeu três, conquistando também nove pontos e a segunda posição da Chave D.

Quem caiu para a Série C 2022?

Até então, apenas um clube está confirmado como rebaixado para disputa da Série C 2022. O Brasil de Pelotas está na lanterna da segunda divisão e não consegue mais escapar da zona do rebaixamento. Outros principais postulantes a queda são o Confiança, Vitória, Londrina, Remo, Ponte Preta e o Brusque.