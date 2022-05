Enquanto o time do Manaus pode ingressar na zona de classificação da Série C, o elenco do Confiança busca a sua primeira vitória na temporada

Série C do Brasileirão: onde assistir Manaus x Confiança ao vivo e horário

Disputa grande neste sábado! As equipes de Manaus e Confiança entram em campo pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, a partir das 17h, pelo horário de Brasília, na Arena da Amazônia, em Manaus. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Manaus x Confiança ao vivo.

Onde assistir Manaus x Confiança ao vivo hoje?

O jogo do Manaus e Confiança hoje vai passar ao vivo na BAND, Tik Tok e DAZN, a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, o canal da BAND é quem vai transmitir o jogo da Série C do Brasileirão neste sábado. Porém, a transmissão será apenas para os estados do Norte e Nordeste totalmente de graça. Basta sintonizar o canal em seu televisor no horário disponível e curtir.

Outra opção é o Tik Tok, plataforma de vídeos gratuita. Você deve baixar o aplicativo e pronto, tem acesso total ao jogo de hoje no Brasileirão através do canal da CBF.

Se preferir, pode assistir no DAZN, serviço de streaming, mas somente se já for assinante. Para conhecer os valores, acesse o site da plataforma (www.dazn.com).

Informações do jogo do Manaus x Confiança hoje:

Data: 07/05/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, em Manaus

Arbitragem: Rafael Martins de Sá

Onde assistir: BAND, Tik Tok e DAZN

Manaus e Confiança na Série C do Brasileirão

Ocupando a 8ª posição da tabela com 7 pontos, o time do Manaus busca os três pontos neste sábado para conquistar o passaporte até a zona de classificação da Série C na temporada. Com a mudança no regulamento, os oito melhores colocados avançam para a próxima fase em busca do acesso.

Do outro lado, o Confiança ainda não venceu na edição e, por isso, entra em campo no confronto deste sábado com o gás necessário para buscar o seu primeiro triunfo. Em 19º com 1 ponto, o elenco também precisa dos três pontos para escapar da zona de rebaixamento, correndo o sério risco de ser rebaixado para a quarta divisão.

Prováveis escalações de Manaus x Confiança:

Escalação do Manaus: Matheus Inácio; Weriton, Claudinho, Paulo Sérgio, Renan; João Denoni, Felipe Baiano, Gilson, Roney; Branquinho e Hélio Paraíba. Técnico: Evaristo Piza

Escalação do Confiança: Paulo; Rai, Nirley, Raphael, Carlos; Baggio, Bruno Camilo, Adalto, Matheuzinho; Ítalo e Renan. Técnico: Felipe Maestro

Retrospecto de Manaus e Confiança

MANAUS:

Princesa 1 x 2 Manaus (Campeonato Amazonense)

Brasil de Pelotas 1 x 1 Manaus (Série C do Brasileirão)

Manaus 1 x 0 Remo (Série C do Brasileirão)

CONFIANÇA: