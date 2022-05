Série C: onde assistir Aparecidense x Vitória ao vivo e horário hoje (09/05)

Separadas por apenas um ponto, as equipes disputam a quinta rodada nesta segunda-feira, 9 de maio, em busca dos três pontos para se afastar do rebaixamento

Para fechar a quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Aparecidense e Vitória entram em campo para disputar os três pontos nesta segunda-feira, a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida, Goiânia. Confira onde assistir Aparecidense x Vitória ao vivo.

Onde assistir Aparecidense x Vitória hoje?

O jogo entre Aparecidense e Vitória hoje será transmitido ao vivo na DAZN, a partir das 20h, pelo horário de Brasília diretamente de Aparecida, em Goiânia.

O serviço de streaming é responsável pela transmissão da Série C do Brasileirão nesta temporada ao lado de outras duas plataformas de vídeo.

Para acompanhar, é necessário tornar-se assinante pelo valor de R$19,90 ao mês. Só assim você tem acesso ao catálogo de esportes da DAZN e pode acompanhar tanto pelo celular, tablet, smart TV como pelo computador, no site oficial (www.dazn.com).

Informações de Aparecidense x Vitória hoje:

Data: 09/05/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida, Goiânia

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin

Onde assistir: DAZN

Aparecidense e Vitória na Série C do Brasileirão

Ocupando a 16ª posição do Brasileirão na Série C com 4 pontos, o time do Aparecidense contabiliza uma vitória, um empate e uma derrota na competição e, por isso, ainda quer garantir-se na parte de cima da tabela. Para isso acontecer, o time precisa buscar os três pontos nesta segunda seja como for.

Do outro lado, o Vitória vem logo atrás, em 17º lugar com 3 pontos. O grupo tem apenas uma vitória e três derrotas na competição, sendo o primeiro na zona de rebaixamento. Com a vitória nesta segunda-feira pela rodada, os visitantes conseguem deixar a degola.

Provável escalação de Aparecidense x Vitória:

Escalação de Aparecidense: Pedro Henrique; Luan Sales, Vanderley, Ricardo Lima, Lucas Gazal; Breno, Cardoso, Renato, Alex, Rodriguinho; Rafa Marcos. Técnico: Eduardo Souza

Escalação de Vitória: Lucas Arcanjo; Iury, Alan Santos, Marco Antonio, João Pedro; Sanchez, Jefferson Renan, Léo Gomes, Guilherme Queiroz; Gabriel Santiago e Alison Santos. Técnico: Fabiano Soares

Retrospecto de Aparecidense x Vitória

APARECIDENSE:

Aparecidense 0 x 1 Mirassol (Série C do Brasileirão)

Manaus 1 x 0 Aparecidense (Série C do Brasileirão)

Campinense 1 x 1 Aparecidense (Série C do Brasileirão)

VITÓRIA:

Fortaleza 3 x 0 Vitória (Copa do Brasil)

Ypiranga 2 x 1 Vitória (Série C do Brasileirão)

Vitória 1 x 0 Manaus (Série C do Brasileirão)

