Série C: onde assistir Atlético CE x Figueirense ao vivo e horário (08/05)

Equipes se enfrentam neste domingo, 8 de maio, pela quinta rodada do Brasileirão na Série C

Neste domingo, Atlético CE e Figueirense buscam os três pontos na Série C do Campeonato Brasileiro, a partir das 15h (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa, em Horizonte, no Ceará, pela quinta rodada da temporada. Confira onde assistir Atlético CE x Figueirense ao vivo.

Onde assistir Atlético CE x Figueirense ao vivo?

O jogo entre Atlético CE x Figueirense hoje vai passar no NSports, a partir das 15h, pelo horário de Brasília.

O pay-per-view é o grande responsável por transmitir a Série C do Brasileirão neste domingo. Para acompanhar ao vivo, é necessário obter a assinatura na plataforma e assistir online.

São mais de 80 jogos na temporada, disponíveis somente no serviço. Para tornar-se membro, o torcedor deve acessar o site oficial (www.nsports.com.br), encontrar o espaço dedicado para a Série C e curtir todos os lances ao vivo por onde e como quiser.

Informações do jogo Atlético CE x Figueirense hoje

Data: 08/05/2022

Horário: 15h

Local: Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa, em Horizonte

Onde assistir: N Sports

Atlético CE e Figueirense na Série C do Brasileirão

O time do Atlético ocupa a lanterna da Série C ainda sem nenhum ponto conquistado. Por esse motivo, o elenco entra em campo neste domingo em todo custo para tentar marcar o seu primeiro ponto ou, quem sabe, conquistar os primeiros três pontos para sair da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Figueirense vem em 13º com 5 pontos, ou seja, contabiliza uma vitória, dois empates e uma derrota nesta temporada. Por isso, promete colocar em campo os melhores jogadores e garantir-se como o favorito no confronto para subir na classificação.

Prováveis escalações de Atlético CE x Figueirense:

Escalação do Atlético CE: Carlão; Lucas, Waldson, Guto, Zé Carlos; Wilker, Ari, Vitinho, Leylon; Wanderlan e Ceará

Escalação do Figueirense: Wilson; Muriel, Mauricio, Luis Fernando, Mário Henrique; Serginho, Clayton, Jhon Cley, Léo Artur, Luizinho; Marlyson

Retrospecto de Atlético CE e Figueirense

ATLÉTICO:

Paysandu 5 x 0 Atlético CE (Série C)

Atlético CE 0 x 1 Ferroviário (Série C)

Volta Redonda 4 x 0 Atlético CE (Série C)

FIGUEIRENSE: