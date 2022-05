Série C: onde assistir Botafogo SP x ABC, horário e escalações (14/05)

Se vencer neste sábado, o time do ABC assume a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro

O time do ABC entra em campo neste sábado, 14 de maio de 2022, buscando a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Pela frente tem o Botafogo de São Paulo, a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela sexta rodada. Confira a seguir onde assistir Botafogo SP x ABC ao vivo.

Onde assistir Botafogo SP x ABC ao vivo?

O jogo entre Botafogo SP e ABC hoje será transmitido ao vivo na BAND, Tik Tok e DAZN, a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, o canal da BAND exibe o jogo da Série C neste sábado para os estados de Norte e Nordeste, totalmente de graça. É só sintonizar a emissora e curtir os melhor lances.

Outra opção é o DAZN, serviço de streaming por assinatura disponível pelo celular, site no computador, tablets ou até na smart TV.

Para ver de graça, o Tik Tok da Série C na CBF também transmite. Basta você acessar o aplicativo e curtir.

Informações do jogo Botafogo SP x ABC hoje:

Data; 14/05/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Arbitragem: Rodrigo da Fonseca Silva

Onde assistir: BAND, Tik Tok e DAZN

Escalações do Botafogo SP x ABC:

Provável escalação do Botafogo SP: Deivity; Diego Guerra, Jean Victor, João Diogo; Felipe Soutto, Gustavo Xuxa, Gustavo Henrique, Guilherme Mantuan; Lucas Delgado, Ericson e Thiaguinho. Técnico: Leandro Zago

Provável escalação do ABC: Pedro Paulo; Marcos Vinicius, Ícaro, Richardson, Patrick; Felipinho, Wellington Reis, Guilherme Nunes, Fábio Lima; Jefinho e Wallyson. Técnico: Fernando Marchiori

Botafogo SP e ABC na Série C do Brasileirão

Três rodadas sem vencer, o Botafogo precisa fazer o que é necessário para vencer neste sábado. Em 12º lugar com 7 pontos, o time tem apenas duas vitórias, um empate e dois jogos perdidos até aqui. Se garantir o resultado em seu favor, consegue entrar para o G8 da competição.

Do outro lado, o ABC tem chances de assumir a liderança da Série C se vencer o jogo deste sábado. Por isso, deve manter a escalação titular para seguir em busca do triunfo e, consequentemente, desbancando o Mirassol da ponta da tabela. Neste momento, o clube está em segundo lugar com 10 pontos,

Último jogo de Botafogo SP e ABC

O último encontro dos times aconteceu em 07 de outubro de 2016, pelas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro, no jogo de volta. O primeiro embate foi empate sem gols.

O time do ABC foi quem levou a melhor por 1 x 0, com gol de Erivélton.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.