Classificação da Série C 2022: tabela da quinta rodada

A terceira divisão do Campeonato Brasileiro encerrou a sua quinta rodada da competição. Os jogos fazem parte da primeira fase do campeonato e, até agosto, deve definir os oito melhores times que concorrerão a quatro vagas na Série B. Veja como está a classificação da Série C 2022 até o momento, a tabela e os horários dos próximos jogos.

Qual é a classificação da Série C 2022? Veja quem lidera a tabela

O Mirassol está invicto na terceira divisão e é o time que lidera a tabela de classificação da Série C nesta quinta rodada do Brasileirão. No entanto, seu destaque não é nem um pouco definitivo. A diferença para o segundo colocado, o ABC, é de apenas três pontos, que podem, inclusive, ser conquistados nesta próxima rodada.

O time Marchiori acumula 10 pontos, mesma pontuação que o Floresta, que vem em 3º na tabela. O ABC só fica à frente, em segunda colocação, devido ao saldo de gols positivo. Para fechar o G4, vem o Ferroviário, que acumula nove pontos e está empatado com o Botafogo PB.

O jogo que encerrou a quinta rodada da Série C no Brasileirão é do Aparecidense x Vitória. As equipes estavam separadas por apenas um ponto na tabela, brigando para alcançar a última vaga antes da zona do rebaixamento. O jogo aconteceu no estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida, Goiânia.

Brasileirão Série C 2022 – 5ª rodada: confira a tabela completa

1. Mirassol – 13 pontos

2. ABC – 10 pontos

3. Floresta – 10 pontos

4. Ferroviário – 9 pontos

5. Botafogo PB – 9 pontos

6. Paysandu – 9 pontos

7. Ypiranga-RS – 8 pontos

8. Manaus – 8 pontos

9. Volta Redonda – 7 pontos

10. Campinense – 7 pontos

11. Remo – 7 pontos

12. Botafogo – 7 pontos

13. Figueirense – 6 pontos

14. Brasil de Pelotas – 6 pontos

15. Aparecidense – 5 pontos

16. São José – 5 pontos

17. Vitória – 4 pontos

18 Altos – 3 pontos

19. Confiança – 2 pontos

20. Atlético Cearense – 1 ponto

Qual é a próxima rodada da Série C?

A sexta rodada da Série C do Brasileirão 2022 começa no sábado (14) e segue até a quarta (18). Todos os times se enfrentam da terceira divisão, buscando de melhores pontuações para subir na tabela.

Segunda – 14 de maio

15h – Altos x Atlético Cearense

17h – Botafogo x ABC

19h – Floresta x Manaus

Domingo – 15 de maio

11h – Figueirense x Aparecidense

17h – Remo x Mirassol

18h – Volta Redonda x Brasil de Pelotas

19h – EC São José x Paysandu

Terça – 17 de maio

20h – Confiança x Ferroviário

Quarta – 18 de maio

18h – Campinense x Ypiranga-RS

20h30 – Vitória x Botafogo PB

Como funciona o Brasileirão Série C 2022? Entenda quantos times se classificam:

A classificação da Série C 2022 será um pouco diferente em relação a dos anos anteriores. Na terceira divisão do Brasileirão 2022 jogam 20 times, em turno único, onde todas as equipes se enfrentam. Assim, não haverá divisão em dois grupos, como era em 2021. O modelo de pontos corridos segue o mesmo critério já conhecido na Série A e B do campeonato. Mas, o que muda em relação a primeira e segunda divisão?

A diferença é que as 19 rodadas na Série C farão parte apenas da primeira fase da competição, depois que encerrar esses jogos, se classificam os oito melhores times para disputar a segunda fase. As oito vagas serão daquelas equipes que fizeram as melhores pontuações nas rodadas.

Na segunda fase, os classificados são separados em dois quadrangulares. Eles devem se enfrentar em jogos de turno e returno. Os dois melhores colocados de cada chave garantem o acesso para a Série B 2023 e os líderes de cada grupo disputam a final.

Como funciona o sistema de pontos corridos no Brasileirão?

A regra é simples. Os critérios básicos para a pontuação são: três pontos para o time vencedor da partida, um ponto para cada time quando houver empate e zero pontos para o time que sofrer a derrota.

Vale ressaltar que o gol fora de casa não é válido para as partidas do Brasileirão. Em caso de igualdade de pontos, o critério para desempate é:

– Número de vitórias

– Saldo de gols

– Gols feitos

– Confronto direto

– Sorteio