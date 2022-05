Série C: onde assistir Campinense x Ypiranga ao vivo e horário (18/05)

Nesta quarta-feira, 18 de maio, as equipes de Campinense e Ypiranga se enfrentam a partir das 18h (horário de Brasília), no Estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, pela sexta rodada da Série C do Brasileirão. Confira onde assistir Campinense x Ypiranga ao vivo.

Onde assistir Campinense x Ypiranga hoje?

O jogo do Campinense e Ypiranga hoje vai passar ao vivo no NSports, a partir das 18h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o streaming NSports exibe o confronto da Série C do Brasileirão nesta quarta-feira para todos os estados do Brasil. Entretanto, o serviço só está disponível para assinantes.

A plataforma pode ser encontrada através do site (brasileiraoseriec.nsports.com.br) ou pelo celular, tablets ou computador.

Informações do jogo Campinense x Ypiranga hoje:

Data: 18/05/2022

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba

Arbitragem: Rafael Carlos Salgueiro Lima

Onde assistir: NSports

Campinense e Ypiranga na Série C do Brasileirão

Ocupando a 14ª posição com 7 pontos, a equipe do Campinense precisa dos três pontos nesta quarta-feira para escapar da zona de rebaixamento e continuar vivo até alcançar a parte de cima da classificação rumo para a próxima fase. Até o momento, o time contabiliza duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Do outro lado, o Ypiranga vem logo acima em 15º lugar com 8 pontos, ou seja, tem a possibilidade de chegar até a parte de cima da tabela, incluindo a zona de classificação, com o total de duas vitórias, dois empates e uma derrota na competição.

Escalação do Campinense: Mauro; Mascena, Cleiton, Michel, Emerson; Magno, Jefferson Lima, Dione, João Paulo; Luiz Fernando e Olávio. Técnico: Ranielle Ribeiro

Escalação do Ypiranga: Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Marcão, Lorran; Vitinho, Michel Renner, Tontini, Hugo Almeida, Cesinha; John Lennon. Técnico: Luizinho Vieira

Retrospecto de Campinense e Ypiranga

CAMPINENSE:

Campinense 1 x 1 Aparecidense (30/04 – Série C)

Mirassol 1 x 0 Campinense (07/05 – Série C)

Botafogo PB 1 x 2 Campinense (14/05 – Série C)

YPIRINGA:

Ypiranga 2 x 1 Vitóra (24/04 – Série C)

Paysandu 1 x 1 Ypiranga (30/04 – Série C)

Ypiranga 2 x 0 Floresta (08/05 – Série C)

