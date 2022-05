Série C: onde assistir Paysandu x Botafogo SP ao vivo e horário (08/05)

Pela quinta rodada da Série C do Brasileirão, equipes entram em campo neste domingo, 8 de maio

Neste domingo, encerrando a quinta rodada da Série C do Brasileirão, Paysandu e Botafogo SP se enfrentam a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém. Confira onde assistir Paysandu x Botafogo SP hoje ao vivo.

Onde assistir Paysandu x Botafogo SP?

O jogo do Paysandu x Botafogo SP hoje vai ser transmitido no streaming DAZN, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

O serviço de streaming DAZN é quem vai passar o jogo da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo para todos os estados do Brasil.

A plataforma pode ser encontrada para o celular, Android e iOS, como também para computador, tablets e até na smart TV. Acesse o portal (www.dazn.com) e, pelo valor de R$19,90, você tem acesso à toda a programação.

Informações do jogo Paysandu x Botafogo SP hoje

Data: 08/05/2022

Horário: 19h

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém

Onde assistir: DAZN

Paysandu e Botafogo SP na Série C do Brasileirão

Com 6 pontos conquistados até aqui, o Paysandu aparece em 11º lugar com uma vitória e três empates conquistado até o momento. Buscando de qualquer maneira a parte de cima da classificação da Série C, o time deve entrar em campo neste domingo com o time completo para contar com a torcida.

Do outro lado, o Botafogo de São Paulo está em 7º lugar com 7 pontos, com duas vitórias, um empate e outra derrota na competição. Por esse motivo, tem mais chances de chegar até as primeiras posições e consequentemente até a próxima fase, após a mudança de regulamento.

Prováveis escalações de Paysandu x Botafogo SP:

Escalação do Paysandu: Thiago Coelho; Igor Carvalho, Bruno Leonardo, Genílson; Lucas Costa, Patrick, Mikael, José Aldo; Marlon, Alessandro Vinicius e Marcelo Toscano

Escalação do Botafogo SP: Deivity; Diego Guerra, Kevin Saucedo, Tarik, Jean Victor; Felipe Souto, Tiago Reis, Marlon, Gustavo Henrique; Matheus e Bruno Michel

Retrospecto de Paysandu e Botafogo SP

PAYSANDU:

ABC 1 x 1 Paysandu (Série C)

Mirassol 1 x 1 Paysandu (Série C)

Paysandu 1 x 1 Ypiranga (Série C)

BOTAFOGO SP: