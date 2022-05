Série D do Brasileirão: onde assistir Trem x Humaitá hoje e horário (23/05)

Nesta segunda-feira, 23 de maio, as equipes de Trem (Amapá) e Humaitá (Acre) se enfrentam a partir das 20h15 (Horário de Brasília), no Estádio Zerão, em Macapá, pela sexta rodada da Série D do Brasileirão na temporada. Confira todas as informações de onde assistir Trem x Humaitá ao vivo.

Onde assistir Trem x Humaitá hoje ao vivo?

O jogo entre Trem e Humaitá hoje será transmitido no InStat TV, a partir das 20h15, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela televisão, o jogo da Série D do Brasileirão nesta segunda-feira será exibido apenas no serviço de streaming InStat TV.

A plataforma está disponível no site (www.instat.tv). Basta fazer o seu cadastro e acompanhar de graça pelo site ou até pelo aplicativo.

Informações do jogo Trem x Humaitá hoje:

Data: 23/05/2022

Horário: 20h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Zerão, em Macapá

Arbitragem: Michel Patrick Costa

Onde assistir: InStat TV

Trem e Humaitá na Série D do Brasileirão

O time do Trem aparece em 7º lugar com 2 pontos, colecionando dois empates e três derrotas na competição. Se vencer nesta segunda-feira, poderá alcançar a zona de classificação em busca da próxima fase para disputar, diminuindo a diferença com os demais.

Do outro lado, o Humaitá vem na 6ª posição com 4 pontos, colecionando uma vitória, um empate e três derrotas na competição. Mesmo com a vitória nesta segunda, também não consegue alcançar a parte de cima da tabela para brigar pela vaga.

Escalação do Trem: Deco; Tacio, Dhonata, Leonardo, Otavio; Kariri, Dudu, Aleilson, Ronny, João; Neto. Técnico: Sandro Macapá

Escalação do Humaitá: Felipe; Mauricio, Dudu, Felipe, Luiz Henrique; Vinícius Matos, Daniego, Reginaldo, Felipe; Aldair e Dominy. Técnico: Álvaro Miguéis

Classificação do grupo A

Oito equipes da região Norte estão no grupo A do Brasileirão Série C. São elas Amazonas, São Raimundo AM, Rio Branco, Porto Velho, São Raimundo, Humaitá, Trem e Náutico.

Neste momento, o time do Amazonas está em primeiro lugar com 13 pontos. No segundo vem o São Raimundo, time do Amazonas, empatados com Rio Branco e Porto Velho. Confira a seguir a classificação geral.

1º Amazonas – 13 pontos

2º São Raimundo AM – 10 pontos

3º Rio Branco – 10 pontos

4º Porto Velho RO – 10 pontos

5º São Raimundo RR – 7 pontos

6º Humaitá AC – 4 pontos

7 Trem – 2 pontos

8º Náutico RR – 2 pontos