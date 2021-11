Sport x Bahia hoje: transmissão ao vivo e horário do jogo (18/11)

Na briga direta do Z-4, as equipes do Sport e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira, 18, em partida de encerramento da 33ª rodada do Brasileirão. O confronto ocorre a partir das 21 horas, na Arena Pernambuco, mas com transmissão apenas do pay-per-view. Veja então como assistir o jogo do Sport x Bahia hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Sport x Bahia hoje?

A partida entre as equipes do Sport x Bahia hoje, 18, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto pelo Premiere, pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B.

Data : 18 de novembro 2021

: 18 de novembro 2021 Horário : 21 horas (horário de Brasília)

: 21 horas (horário de Brasília) Local : Arena Pernambuco – Recife (PE)

: Arena Pernambuco – Recife (PE) Onde assistir jogo do Sport x Bahia hoje: Premiere

Equipes se enfrentam na briga direta do Z-4

Com a vitória do Grêmio na rodada, o Sport caiu uma posição e agora é o penúltimo colocado da tabela. O Leão tem 30 pontos conquistados e mesmo que vença, ainda não escapa da degola. A seis rodadas para o fim do campeonato, o clube precisa iniciar uma reação, para então brigar permanecer na Série A.

Por outro lado, a equipe do Bahia está com 36 pontos, mas também briga na parte de baixo da tabela. O Tricolor iniciou a rodada na 16ª posição do campeonato – primeiro time fora do Z-4. Mas uma vitória ou empate do Juventude bastam para o clube ser ultrapassado e entrar na zona do rebaixamento.

No primeiro turno, a equipe do Sport venceu o confronto por 1 a 0. Relembre:

Qual a provável escalação de Sport x Bahia?

Em busca do triunfo para tentar se afastar da briga pelo rebaixamento, os dois clubes não devem poupar na rodada e vão com o que possuem de melhor no elenco para conseguirem o triunfo. Veja abaixo então qual deve ser a escalação do jogo do Sport x Bahia hoje:

Sport: Mailson; Ewerton, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão, Zé Welison e Hernanes; Gustavo, Paulinho Moccelin ( Everton Felipe) e Mikael.

Bahia: Provável escalação: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio, Juninho Capixaba, Patrick de Lucca (Edson), Daniel, Mugini, Rodallega, Raí Nascimento, Gilberto.

