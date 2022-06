Sport x Brusque: onde vai passar hoje e horário da Série B (25/06)

Em partida da 14ª rodada da Série B do Brasileirão, Sport x Brusque disputam neste sábado, 25 de junho, no Estádio Ilha do Retiro, em Pernambuco. Com transmissão ao vivo pela televisão e também online, o jogo vai começar às 18h30 (Horário de Brasília). Onde assistir e as informações estão logo abaixo.

Jogando em casa, o Sport entra para o G4 da competição se garantir os três pontos neste sábado. Os visitantes, por outro lado, ainda sonham com a possibilidade do acesso para a primeira divisão na próxima temporada.

Onde assistir Sport x Brusque hoje na Série B?

O jogo do Sport x Brusque hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 18h30 (Horário de Brasília). Com exclusividade, os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura por todo o Brasil. Online, as plataformas do Premiere e Globo Play são as opções no celular e computador.

Informações do jogo Sport x Brusque hoje:

Data: 25/06/2022

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Pernambuco

Arbitragem: Edina Alves Batista (FIFA) / VAR: Adriano de Assis Miranda

Onde assistir: SporTV e Premiere

Últimos jogos Sport x Brusque

Brusque 2 x 1 Sport – 12/02/2020 – Copa do Brasil

Série B do Brasileirão – Sport x Brusque

Sem vencer há três rodadas, o Sport vai fazer tudo o que for preciso para ter os três pontos neste sábado. Ocupando a 5ª posição da tabela com vinte pontos, o time pernambucano contabiliza cinco triunfos, cinco empates e três derrotas na temporada. Além disso, o resultado coloca o Sport dentro do G-4, importante na busca pelo acesso.

Escalação do Sport: Maílson; Sander, Sabino, Rafael Thyere, Ezequiel; Jaderson, Fabinho, Bruno Matias, Luciano; Giovanni e Kayke. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

O Brusque, por outro lado, faz um bom início de temporada na Série B. Com dezesseis pontos, vem na 16ª posição com cinco vitórias, um empate e sete derrotas. O grupo catarinense venceu o Criciúma na última rodada, garantindo-se mais próximo da parte de cima e perto de se garantir no G-4.

Escalação do Brusque: Jordan Esteves da Costa; Airton, Jeferson Silva, Wallace, Pará; Zé Mateus, Trindade, Wagner Pereira; Kaio Nunes, Júnior Todinho e Jailson. Técnico: Claudio Tencati.

Quais as chances do Sport subir para Série A em 2022?

Até a décima quarta rodada, o Sport tem 22.3% de chances de subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Os dados são da pesquisa divulgada pelo Departamento de Matemática da Universidadae Federal de Minas Gerais (UFMG) em site oficial.

O Cruzeiro é quem domina as estatísticas com 93.1%, enquanto Vasco e Bahia vem logo atrás com as maiores porcentagens do estudo.

Na parte de baixo, CSA, Guarani, Ponte Preta e Vila Nova tem os menores números.

Cruzeiro – 93.1%

Vasco – 76.4%

Bahia – 62.0%

Grêmio – 37.0%

Sport – 22.3%

Tombense – 21.8%

CRB – 11.7%

Brusque – 11.5%

Londrina – 10.7%

