Sport x RB Bragantino (15/2): onde assistir e escalações

Sport e RB Bragantino se enfrentam nesta segunda-feira (15), em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em confronto da parte de baixo da tabela, enquanto o Leão tenta se afastar da zona do rebaixamento, o Massa Bruta ainda sonha com vaga na próxima edição da Libertadores. A bola rola às 20h, no Estádio Ilha do Retiro.

Onde assistir Sport x RB Bragantino ?

A partida entre Sport x RB Bragantino não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo, para todo o país, no pay-per-view. O SporTV também transmite a partida na tv fechada, a partir das 20h.

+ Flamengo vence Corinthians por 2 a 1 e corre em busca da liderança

Prováveis escalações do jogo

Sport: Luan Polli; Maidana, Adryelson e Rafael Thyere (Ronaldo Henrique); Raul Prata, Marcão, Betinho, Thiago Neves e Júnior Tavares; Ewerthon e Dalberto.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido (Weverson); Raul, Ryller e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo.

HOJE TEM SPORT! Raça e comprometimento serão recompensados. Vamos com tudo! #PST 🤝 https://t.co/xPaUF72WD3 pic.twitter.com/vaY7uH9Ise — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 15, 2021

- PUBLICIDADE. -

Jogos da rodada 36 do Brasileirão

Goiás 2 x 0 Botafogo

Santos 2 x 0 Coritiba

Atlético MG 1 x 1 Bahia

14/2

Flamengo 2 x 1 Corinthians

Vasco 0 x 2 Inter

Palmeiras 3 x 0 Fortaleza

Athletico PR 2 x 1 Atlético-GO

Grêmio 1 x 2 São Paulo

15/02

Ceará x Fluminense – 18h

Sport x RB Bragantino – 20h

Como Sport e RB Bragantino chegam para o jogo?

- PUBLICIDADE -

Com duas vitórias seguidas na competição, o Leão deu uma respirada na fuga da zona do rebaixamento. Atualmente, o clube pernambucano está em 14º, com 41 pontos, a quatro de distância do Vasco, primeira equipe dentro do Z-4. Com cara de decisão para o Sport, a equipe pode garantir sua permanência na primeira divisão, em caso de vitória.

Já RB Bragantino segue sua luta por uma vaga na Libertadores. Em 11º, o time de Bragança está com 49 pontos, a oito do Grêmio, sétimo colocado. Uma vitória, mantem o Massa Bruta vivo na disputa por uma vaga no torneio continental, no entanto, uma derrota praticamente elimina as chances de classificação da equipe.