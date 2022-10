Tabela de classificação do Brasileirão 2022 atualizada após 29ª rodada

Com apenas nove partidas, a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A chegou ao fim na noite desta segunda-feira, 3 de outubro, com resultados que movimentaram a Tabela de classificação do Brasileirão 2022. Na parte de cima, o Palmeiras venceu e segue na liderança. Por isso, confira a versão atualizada da tabela.

Tabela de classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Com os resultados da 29ª rodada, veja como ficou a Tabela de classificação do Brasileirão 2022.

1 Palmeiras – 63 pontos

2 Internacional – 53 pontos

3 Fluminense – 51 pontos

4 Corinthians – 50 pontos

5 Flamengo – 48 pontos

6 Athletico PR – 47 pontos

7 Atlético MG – 43 pontos

8 América MG – 42 pontos

9 Fortaleza – 37 pontos

10 Botafogo – 37 pontos

11 Santos – 37 pontos

12 Goiás – 37 pontos

13 São Paulo – 37 pontos

14 RB Bragantino – 35 pontos

15 Coritiba – 31 pontos

16 Ceará – 31 pontos

17 Cuiabá – 30 pontos

18 Avaí – 28 pontos

19 Atlético GO – 25 pontos

20 Juventude – 19 pontos

Devido ao primeiro turno das eleições no Brasil em 2022, a 29ª rodada trouxe todos os duelos no sábado. Com isso, o jogo entre Atlético Mineiro e Fluminense abriu a rodada. Por 2 a 0, a equipe mineira levou a melhor em cima dos cariocas.

Já o Internacional, que sonha com o título do Brasileirão, venceu o Santos por 1 a 0, dentro de casa. Com os três pontos, diminui a diferença com o líder Palmeiras na Tabela de classificação do Brasileirão 2022.

Já o Flamengo, também no sábado, fez bonito e marcou a goleada em 4 a 1 diante do RB Bragantino, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Com o resultado, se mantém na quinta posição da tabela.

Para o Athletico PR, finalista da Libertadores, a vitória contra o Juventude, lanterna, garantiu uma melhor pontuação para brigar por uma vaga em competições no ano que vem.

O Corinthians, no sábado à noite, venceu o Cuiabá por 2 a 0 e, por isso, subiu para a quarta posição da Tabela de classificação do Brasileirão 2022, com cinquenta pontos.

Fechando a rodada na segunda-feira, o líder Palmeiras venceu o Botafogo por 3 a 1, fora de casa, para aumentar a sua vantagem na liderança.

O jogo entre São Paulo e Coritiba será realizado em 20 de outubro, já que o Tricolor disputou a final da Sul-Americana no sábado.

+ Quinto dia útil de outubro 2022: veja quando vai cair

Próxima rodada do Brasileirão

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro na Série A começa na terça-feira, 4 de outubro, com a 30ª rodada entre o duelo por Juventude e Corinthians.

Todas as vinte equipes da primeira divisão disputarão os três pontos na rodada na rodada, com dez jogos realizados. O destaque fica para o encontro de Flamengo e Internacional, além de Palmeiras contra Coritiba e América Mineiro versus São Paulo.

Por isso, confira todos os jogos da próxima rodada do Brasileirão.

Terça-feira (04/10):

Juventude x Corinthians – 21h30

Quarta-feira (05/10):

RB Bragantino x Cuiabá – 19h

Ceará x Goiás – 19h

Atlético GO x Fluminense – 19h

Athletico PR x Fortaleza – 19h30

Flamengo x Internacional – 21h30

Santos x Atlético MG – 21h30

Palmeiras x Coritiba – 19h

Quinta-feira (06/10):

América MG x São Paulo – 20h

Avaí x Botafogo – 20h

Leia também:Principais campeonatos de futebol disputados no Brasil e no mundo