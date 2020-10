Principais campeonatos de futebol disputados no Brasil e no mundo

Para os amantes do esporte, é primordial saber quais são os principais campeonatos de futebol, os mais valorizados do mundo e também quais são os times que fizeram a grande conquista neles. Portanto, hoje vamos trazer quais os principais campeonatos do mundo.

Pra começar a gigante competição: Copa do Mundo

A Copa do Mundo ocorre de quatro em quatro anos, sendo que a última foi em 2018. Além disso, o campeonato tem proporções tão grandes, que teve uma audiência de nada menos 3,5 bilhões de pessoas acompanhando.

Sem nenhuma objeção, é o campeonato de futebol mais importante do planeta. A princípio, é realizado por 32 seleções de diversos locais do mundo, representado seus respectivos países.

O Brasil é a equipe com mais conquistas, sendo no total 5. Por conseguinte, com o time da Alemanha e Itália, que vem logo atrás com 4 conquistas. A saber, as seleções que estão no pisca alerta dentro da competição são: Argentina, Uruguai e França com 2 títulos cada uma.

Em segundo lugar dentre os mais famosas competições do mundo: Champions-League

A Champions League é o título mais desejado da Europa e ser campeão é o sonho maior de qualquer clube grande europeu.

A jornada para chegar a Champions é exaustiva. Todavia, a competição conta apenas com gigantes, que passam por até dez etapas para conseguir se classificar entre os melhores da Europa.

O grande campeão da Champions League é o time do Real Madrid, que tem nada menos 13 títulos como campeão. Sendo que, o time é seguido pelo Milan, com 7 títulos, Liverpool com 6 títulos, Bayern e Barcelona com 5 títulos de campeão.

Em terceiro lugar dentre os campeonatos mais famosos temos: A Copa Libertadores da América

A Copa Libertadores da América tem o título de campeão mais desejado do continente americano. Atualmente, ela é organizada pela Commebol, que é responsável por todo o planejamento do campeonato do início ao fim.

Quando falamos de Copa Libertadores, pensamos em um campeonato que tem nada menos que 47 equipes, se enfrentando por uma vaga na fase de grupos. Ao passo que, apenas 16 irão lutar pelo título em partidas “mata-mata” ida e volta.

Dentre os times mais glorificados como campeões, temos: O Independiente da Argentina, com 7 títulos, Boca Juniors com 6 títulos, Peñarol com 5 títulos e Estudiantes e River Plate donos de nada menos que 4 títulos.

Também figura entre os mais disputados do mundo: O Campeonato Brasileiro

O maior campeonato do país, estamos falando do nosso Campeonato Brasileiro, para os íntimos, Brasileirão. A princípio, o mesmo ocorre mediante o sistema de pontos corridos e também é um dos principais campeonatos de futebol do mundo.

Assim, temos um total de 20 equipes que se enfrentam durante 38 rodadas. Logo, vencerá e trará p titulo de campeão brasileiro, a equipe que marcar mais pontos, no decorrer da competição.

Todavia, mesmo com algumas mudanças, principalmente no regulamento e até no próprio nome, o campeonato brasileiro já ocorre desde 1959. De modo que o primeiro campeão brasileiro foi o Bahia.

Dentre os grandes Campeões do Brasileirão, temos o time do Palmeiras, que levou a taça pra casa nada menos que 10 vezes. Assim como, o time do Santos, onde os meninos da vila realizaram 8 conquistas, deixando o Corinthians pra trás com 7.

Lembramos que esse campeonato acontece anualmente, e que diversas situações podem tirar o campeão antes das 38 partidas. Sendo que, isso pode acontecer, principalmente caso o desemprenho da equipe seja exemplar.

O que geralmente faz com que o mesmo matematicamente vença, antes das 38 partidas estarem completadas no campeonato Brasileiro. Logo, essa já foi a realidade do Palmeiras, atual maior campeão Brasileiro.