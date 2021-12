Tabela do Brasileirão 2021: como ficou a classificação após última rodada

A Série A do Campeonato Brasileiro chegou ao fim na noite desta quinta-feira, 09/12, com todos os confrontos acontecendo ao mesmo tempo. Com o Atlético Mineiro campeão, a surpresa ficou com os rebaixados e classificados para a Copa Libertadores. Dessa maneira, confira a tabela atualizada do Brasileirão em 2021.

Chapecoense, Sport, Bahia e Grêmio foram rebaixados para a segunda divisão. Enquanto isso, o Juventude venceu na rodada e garantiu a permanência.

Como ficou a tabela do Brasileirão 2021?

1 Atlético-MG – 84 pontos

2 Flamengo – 71 pontos

3 Palmeiras – 66 pontos

4 Fortaleza – 58 pontos

5 Corinthians – 57 pontos

6 RB Bragantino – 56 pontos

7 Fluminense – 54 pontos

8 América-MG – 53 pontos

9 Atlético-GO– 53 pontos

10 Santos – 50 pontos

11 Ceará – 50 pontos

12 Internacional – 48 pontos

13 São Paulo – 48 pontos

14 Athletico-PR – 47 pontos

15 Cuiabá – 47 pontos

16 Juventude – 46 pontos

17 Grêmio – 43 pontos

18 Bahia – 43 pontos

19 Sport – 38 pontos

20 Chapecoense – 15 pontos

Resultados da última rodada do Brasileirão 2021

Todas as vinte equipes entraram em campo na última rodada da temporada, isto é, os dez confrontos foram realizados todos no mesmo horário, praxe da CBF em todos os anos. Os resultados movimentaram a tabela do Brasileirão Série A em 2021, levando cada uma das equipes por rumos completamente inesperados, tanto na parte de cima quanto para baixo.

Confira todos os placares da 38ª rodada no Brasileirão

Fluminense 3 x 0 Chapecoense

Palmeiras 1 x 0 Ceará

Santos 1 x 1 Cuiabá

América-MG 2 x 0 São Paulo

Grêmio 4 x 3 Atlético-MG

Fortaleza 2 x 1 Bahia

Sport 1 x 1 Athletico-PR

RB Bragantino 1 x 0 Internacional

Juventude 1 x 0 Corinthians

Atlético-GO 2 x 0 Flamengo

Quem se classificou para a Libertadores e Sul-Americana?

Vão disputar a Libertadores em 2022 os times de Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Corinthians, Fortaleza e RB Bragantino na fase de grupos. Enquanto isso, Fluminense e América-MG vão para a fase preliminar do torneio, brigando por uma vaga na competição oficial.

Enquanto isso, Atlético-GO, Santos, Ceará, Inter, SPFC e Cuiabá estão classificados para disputar a Copa Sul-Americana

