Critério de desempate do Brasileirão pode salvar Atlético-GO do rebaixamento

Entramos na reta final do Brasileirão. Momento em que as equipes contam pontos para conquistarem a vaga na Libertadores ou até mesmo fugir do rebaixamento. O Atlético Goianiense se encaixa na última opção, na busca para se salvar da degola. Na última rodada, o critério de desempate do Brasileirão pode salvar o elenco goiano. Entenda as contas e do que o Dragão precisa.

Como o critério de desempate do Brasileirão pode salvar o Atlético GO do rebaixamento?

Depois de empatar com o Athletico PR na última quarta-feira (09/11) na penúltima rodada do Brasileirão, o Atlético Goianiense está na corda bamba, com a possibilidade de ser rebaixado a qualquer momento.

O Dragão aparece na 17ª posição com 35 pontos, conquistados em oito vitórias, 11 empates e 18 derrotas ao longo da temporada. Para se salvar, o time goiano terá não apenas que vencer na última rodada, como também torcer contra o Cuiabá.

Na quinta-feira, 10 de novembro, o Cuiabá vai jogar contra o Atlético Mineiro às 20h (Horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. Se o elenco dourado vencer ou empatar, o Atlético Goianiense está oficialmente rebaixado porque não consegue mais ultrapassá-lo. Mas se o Cuiabá perder, as chances do Dragão estão vivas.

Em caso de derrota do Cuiabá para o Galo, tudo será decidido na última rodada. Aí, o Atlético GO terá que vencer o América Mineiro fora de casa enquanto torce por nova derrota do Cuiabá diante do Coritiba, em casa. Se esse cenário acontecer, os dois terão 38 pontos. É aí que entra o critério de desempate do Brasileirão em cena.

Com os dois times empatados na pontuação, o primeiro critério de desempate é número de vitórias. Neste caso, tanto Cuiabá como Atlético GO estarão empatados, com 9 para cada. O segundo critério é o melhor saldo de gols. Aqui, o elenco mato-grossense tem -9, enquanto o Dragão tem -18. A diferença é de até nove gols, ou seja, o elenco goiano terá que golear o América MG na última rodada.

O cenário é muito difícil para o Atlético, mas não impossível.

Cenários para o Atlético GO não ser rebaixado:

Cuiabá perde para o Atlético MG na 37ª rodada, quinta-feira (10/11)

Atlético GO vence o América MG e Cuiabá perde para Coritiba na última rodada

Atlético GO precisa descontar diferença de saldo de gols

Quais são os critérios de desempate do Brasileirão?

São sete os critérios de desempate no Campeonato Brasileiro da Série A. Em caso de empate na pontuação, os critérios entram em cena para desempatar e definir quem assume a melhor posição da tabela.

O primeiro critério utilizado é o maior número de vitórias. O elenco que obter mais vitórias entre os dois times em questão se garante com a vantagem. Se este número for igual, aí vai para o maior saldo de gols. Depois, vem número de gols, confronto direto entre as duas equipes, números de cartões recebidos e por fim sorteio da CBF, se nada adiantar.

De acordo com o regulamento da CBF, estes são os critérios de desempate do Brasileirão.

1º) maior número de vitórias.

2º) maior saldo de gols.

3º) maior número de gols pró.

4º) confronto direto.

5º) menor número de cartões vermelhos recebidos.

6º) menor número de cartões amarelos recebidos.

7º) sorteio.

Última rodada do Brasileirão

A última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A promete grandes emoções. Além da disputa contra o rebaixamento, a briga por vagas na Libertadores continua em todo o vapor.

Na parte de cima, Atlético MG, Athletico, São Paulo e América precisam vencer os seus desafios para se garantirem na classificação. Para não perder nenhum lance, confira todos os jogos da última rodada, de número 38 na temporada.

Sábado (12 de novembro):

16h - Flamengo x Avaí

Domingo (13 de novembro):

16h - América MG x Atlético GO

16h - RB Bragantino x Fluminense

16h - Corinthians x Atlético MG

16h - Santos x Fortaleza

16h - Internacional x Palmeiras

16h - Ceará x Juventude

16h - Goiás x São Paulo

16h - Cuiabá x Coritiba

16h - Athletico PR x Botafogo

