Tabela da Série B 2021: datas das últimas 3 rodadas do Brasileirão 2021

A segunda divisão do futebol brasileiro já tem definida as datas e horários de suas últimas três rodadas. Marcado para o dia 28 de novembro, a 38ª e última rodada da competição encerra a tabela da Série B 2021, com todas as partidas de forma simultânea. Veja então abaixo quais são os confrontos.

Tabela da Série B 2021

O Campeonato Brasileiro da Série B está em sua fase final. A competição tem apenas mais três rodadas a serem realizadas e todos os confrontos já estão com as datas e horários estabelecidos pela CBF. A 36ª rodada ocorre entre os dias 12 e 15. Já a 37ª será realizada de 19 a 22. Por fim, a 38ª ocorre dia 28, com todas as partidas às 16h

Confira abaixo como ficou a tabela da Série B 2021, nesta reta final da competição:

36ª rodada

CSA x Confiança – Estádio Rei Pelé, 12/11, às 21h30

Guarani x Avaí – Brinco de Ouro, 13/11, às 16h

Coritiba x Brasil de Pelotas – Estádio Couto Pereira, 14/11, às 18h15

Vitória x Cruzeiro – Barradão, 14/11, às 19h

Londrina x Ponte Preta – Estádio do Café, 15/11, às 16h

Botafogo x Operário-PR – Estádio Nilton Santos, 15/11, às 16h

Brusque x CRB – Estádio Augusto Bauer, 15/11, às 16h

Náutico x Sampaio Corrêa – Aflitos, 15/11, às 18h

Vila Nova x Vasco – Estádio OBA, 15/11, às 18h

Remo x Goiás – Estádio Baenão, 15/11, às 20h

37ª rodada da tabela da Série B 2021

Brusque x Operário-PR – Estádio Augusto Bauer, 19/11, às 19h

Vasco x Remo – São Januário, 19/11, às 19h

Sampaio Corrêa x Cruzeiro – Estádio Castelão, 19/11, às 21h30

Vila Nova x Londrina – Estádio OBA, 19/11, às 21h30

Confiança x Ponte Preta – Estádio Batistão, 20/11, 16h30

Náutico x Avaí – Aflitos, 21/11, às 18h30

Coritiba x CSA – Estádio Couto Pereira, 21/11, às 19h

Brasil de Pelotas x Botafogo – Estádio Bento Freitas, 21/11, às 19h

CRB x Vitória – Estádio Rei Pelé, 22/11, às 18h

Guarani x Goiás – Brinco de Ouro, 22/11, às 20h

38ª rodada (Domingo, 28/11, às 16 horas)

Vitória x Vila Nova – Barradão

Avaí x Sampaio Corrêa – Ressacada

Operário-PR x CRB – Estádio Germano Krüger

CSA x Brasil de Pelotas – Estádio Rei Pelé

Londrina x Vasco – Estádio do Café

Cruzeiro x Náutico – Sem local

Ponte Preta x Coritiba – Estádio Moisés Lucarelli

Goiás x Brusque – Estádio Serrinha

Botafogo x Guarani – Estádio Nilton Santos

Remo x Confiança – Estádio Baenão

Quais os candidatos ao G-4 e Z-4?

Com três rodadas para o fim, a competição já tem definida as equipes que brigam pelo acesso e quem disputa o rebaixamento da tabela da Série B 2021. Na parte de cima, Botafogo, Coritiba, Avaí e Goiás são os quatro primeiros colocados. No entanto, CRB, Guarani e CSA brigam diretamente por uma das vagas.

Por outro lado, na parte de baixo, o Brasil de Pelotas já está garantido na próxima Série C. As equipes do Confiança, Vitória e Londrina ocupam, hoje, as três vagas restantes. Mas Brusque e Remo estão próximos da degola e precisam pontuar para se livrarem da queda.

Como está a classificação da Série B 2021?

A segunda divisão da Série B já tem uma equipe rebaixada: o Brasil de Pelotas. O clube Xavante está na lanterna da competição, com 23 pontos, e não possui mais chances de se manter na segundona.

Por outro lado, Coritiba e Botafogo disputam rodada a rodada o título da tabela da Série B 2021, que deve ser definido somente na última rodada, e praticamente já estão com suas vagas confirmadas para a elite do futebol nacional.

Botafogo – 62 pontos Coritiba – 61 pontos Avaí – 58 pontos Goiás – 58 pontos CRB – 57 pontos Guarani – 56 pontos CSA – 55 pontos Náutico – 49 pontos Vasco – 47 pontos Cruzeiro – 46 pontos Operário – 45 pontos Vila Nova – 44 pontos Sampaio Corrêa – 43 pontos Ponte Preta – 42 pontos Remo – 41 pontos Brusque – 38 pontos Londrina – 38 pontos Vitória – 37 pontos Confiança – 35 pontos Brasil de Pelotas – 23 pontos

