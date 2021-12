Tabela do Brasileirão Série A 2021: classificação após a 36ª rodada

Os resultados da 36ª rodada nesta sexta-feira, 03/12, deixaram a classificação do Campeonato Brasileiro ainda mais embolada. O Atlético-MG já é campeão, mas a busca pela Copa Libertadores ano que vem e a disputa para não ser rebaixado continua na temporada. Dessa maneira, confira a tabela atualizada do Brasileirão Série A em 2021.

É importante resaltar que confrontos da 35ªe 36ª rodada foram remarcados por conta do calendário da final da Libertadores e também da Sul-Americana. Ambas as rodadas chegaram ao fim nesta sexta.

Classificação atualizada do Brasileirão Série A 2021

O primeiro colocado na tabela ao fim das 38 rodadas é o grande campeão. Enquanto isso, as quatro últimas são rebaixadas para a segunda divisão.

1 Atlético-MG – 81 pontos

2 Flamengo – 71 pontos

3 Palmeiras – 62 pontos

4 Corinthians – 56 pontos

5 Fortaleza – 55 pontos

6 RB Bragantino – 53 pontos

7 Fluminense – 51 pontos

8 América-MG – 49 pontos

9 Ceará – 49 pontos

10 Internacional – 48 pontos

11 Atlético-GO – 47 pontos

12 Santos – 46 pontos

13 Athletico-PR – 45 pontos

14 São Paulo – 45 pontos

15 Juventude – 43 pontos

16 Cuiabá – 43 pontos

17 Bahia – 40 pontos

18 Grêmio – 39 pontos

19 Sport – 34 pontos

20 Chapecoense – 15 pontos

Resultados do Brasileirão 2021 na rodada 36

Pela 36ª rodada, todas as vinte equipes da tabela do Brasileirão Série A em 2021 entraram em campo, com os dez confrontos sendo realizados mesmo que de maneira picada devido ao extenso calendário da Libertadores.

Confira os resultados da última rodada.

Bahia 3 x 1 Grêmio

RB Bragantino 1 x 1 América-MG

São Paulo 2 x 0 Sport

Corinthians 1 x 0 Athletico-PR

Atlético-MG 2 x 1 Fluminense

Internacional 1 x 1 Santos

Flamengo 2 x 1 Ceará

Cuiabá 1 x 3 Palmeiras

Chapecoense 0 x 1 Atlético-Go

Fortaleza 1 x 0 Juventude

Quantas rodadas faltam para terminar o Brasileirão?

Faltam duas rodadas para acabar a tabela do Brasileirão Série A em 2021. O Atlético Mineiro já é campeão do torneio após vencer o Bahia na última quinta-feira de maneira antecipada. Agora, a briga contra o rebaixamento e também por vagas até a Libertadores continuam na parte de cima.

Até o momento, Chapecoense e Sport já estão rebaixadas para a segunda divisão do ano que vem. Na contramão, Atlético, Flamengo, Corinthians e Fortaleza garantiram as vagas ao torneio da Conmebol.

