Confrontos entre Atlético Mineiro e Flamengo no futebol; veja histórico

Os confrontos entre Atlético Mineiro e Flamengo no futebol reservam sempre grandes emoções. As equipes fazem um dos maiores clássicos interestaduais do país e já decidiram título de Campeonato Brasileiro, em 1980. Embora a rivalidade seja recheada de equilíbrio, veja abaixo quem leva vantagem nos números.

Mais vitórias nos confrontos entre Atlético Mineiro e Flamengo no futebol

A diferença é mínima, mas o Flamengo leva vantagem nos confrontos diante do Atlético Mineiro no futebol. O Rubro-negro possui 31 vitórias, enquanto o Galo venceu 30 duelos, além de 19 empates, segundo dados do site oGol. Foram 80 duelos até então, em competições nacionais e internacionais.

80 jogos – 31 vitórias do Flamengo x 30 vitórias do Atlético MG e 19 empates

No Campeonato Brasileiro, a equipe flamenguista fica em desvantagem. São 27 triunfos dos mineiros, diante de 26 dos cariocas e 19 empates. Por outro lado, na Libertadores, os clubes se enfrentaram apenas três vezes, com uma vitória do time da Gávea, duas igualdades no placar e nenhum triunfo do Atlético.

Os confrontos entre Atlético Mineiro e Flamengo no futebol também possuem vantagem rubro-negra na Copa do Brasil. A equipe carioca já ganhou em duas oportunidades, enquanto o alvinegro venceu uma, além de um empate. Já no Torneio Roberto Gomes Pedrosa, extinto Robertão, foram duas vitórias do Galo, uma do Fla e um empate.

Por fim, os clubes já se enfrentaram na Primeira Liga, competição independente e organizada pelos clubes, mas que contou apenas com edições em 2016 e 2017. No único embate entre o Rubro-negro e o time atleticano na competição, a vitória foi dos cariocas, por 2 a 0, no Estádio do Mineirão.

Quais os principais jogos entre Atlético Mineiro e Flamengo?

Em toda história de confrontos entre Atlético Mineiro e Flamengo no futebol, diversos foram as partidas decisivas que as equipes realizaram. Em 1980, os clubes decidiram o Campeonato Brasileiro, mas com triunfo flamenguista e sua primeira conquista no Nacional.

No ano seguinte, as equipes se enfrentaram na Copa Libertadores de 1981, e após ficarem na primeira posição do grupo, empatados com oito pontos, fizeram a partida de desempate. No confronto decisivo, triunfo da equipe carioca por 3 a 0 e vaga garantida à próxima fase.

Nos brasileiros de 1986 e 1987 as equipes duelaram em confrontos decisivos. Em 86, o Galo eliminou o Fla nas oitavas de final, enquanto os cariocas deram o troco no ano seguinte, ao despacharem o Atlético Mineiro na semi. Por fim, os confrontos entre Atlético Mineiro e Flamengo no futebol também ocorreram na Copa do Brasil.

No torneio nacional, cada clube saiu vitorioso em um ano. Em 2006, o Rubro-negro eliminou o Galo nas quartas de final. Entretanto, a equipe de Minas Gerais venceu o Fla de virada nas semifinais do torneio nacional em 2006.

Quem venceu o último Atlético MG x Flamengo?

A equipe do Flamengo venceu o último confronto diante do Atlético MG no futebol. A partida ocorreu no dia 30 de outubro de 2021, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a equipe flamenguista venceu pelo placar mínimo, no Estádio do Maracanã, com gol do atacante Michael.

Quando será o próximo jogo entre Atlético MG x Flamengo?

Com as duas partidas entre os clubes no Campeonato Brasileiro 2021 já realizadas, o próximo confronto entre Atlético Mineiro e Flamengo no futebol ocorre somente na temporada seguinte. A tendência, é que os clubes se enfrentem no Brasileirão, mas ainda sem data definida.