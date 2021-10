Tabela do Brasileirão sub-20: jogos das quartas de final e onde assistir

As quartas de final seguem em todo o vapor no Campeonato Brasileiro Sub-20 da temporada. Oito equipes disputam as quatro vagas até as semifinais para, dessa maneira, conquistar o tão sonhado troféu máximo das categorias de base. Confira a tabela completa de jogos, datas, horários e saiba onde assistir ao Brasileirão Sub-20.

Tabela de jogos das quartas do Brasileirão Sub-20

A segunda rodada das quartas de final será realizada na sexta-feira seguindo até a próxima terça, entre os dias 22, 24, 25 e 26 de outubro no período da tarde. Oito equipes brigam por quatro vagas até as semifinais onde, em confrontos de ida e volta, disputarão as duas vagas até a final.

Confira a tabela de jogos das quartas do Brasileirão Sub-20 no fim de semana e saiba onde assistir.

SEXTA-FEIRA (22/10):

16h – Atlético-MG x Botafogo

SESC Alterosas em Belo Horizonte

Onde assistir: SporTV e Eleven Sports / CBF TV

DOMINGO (24/10):

10h30 – Palmeiras x Internacional

Allianz Parque em São Paulo

Onde assistir: BAND e Eleven Sports / CBF TV

SEGUNDA-FEIRA (25/10):

16h – São Paulo x Athletico-PR

Marcelo Portugal – Cotia em São Paulo

Onde assistir: SporTV e Eleven Sports / CBF TV

TERÇA-FEIRA (26/10):

15h15 – Flamengo x Vasco

Estádio da Gávea no Rio de Janeiro

Onde assistir: SporTV e Eleven Sports / CBF TV

Resultados da primeira rodada do Brasileirão Sub-20

Os jogos de ida nas quartas de final foram realizados entre os dias 17, 18 e 20 de outubro com resultados que movimentaram cada uma das disputas. Foram dois empates e dois sortudos que saíram na frente do placar com a vantagem para o jogo de volta.

Vasco 2 x Flamengo

Athletico-PR 1 x 1 São Paulo

Internacional 2 x 2 Palmeiras

Botafogo 0 x 0 Atlético-MG

Como funciona o Brasileirão Sub-20

Vinte equipes das categorias de base do futebol brasileiro disputam o Brasileirão Sub-20 na temporada. No sistema de pontos corridos, disputam 19 rodadas onde oito delas avançam para a próxima fase, as quartas de final. Não existe segunda divisão no futebol Sub-20.

As quartas de final são definidas através das posições da tabela onde o primeiro enfrenta o último colocado, o penúltimo o segundo e assim por diante em confrontos de ida e volta. Depois, nas semis, o chaveamento será feito da seguinte maneira:

Flamengo/Vasco x Athletico-PR/São Paulo

Internacional/Palmeiras x Botafogo/Atlético-MG

Por fim, a final será realizada também em duas mãos em busca do troféu da temporada.

