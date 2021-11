Tem jogos de Brasileirão hoje, terça-feira? Onde assistir e horários (09/11)

Quem joga hoje pelo Brasileirão? Nesta terça-feira em 09 de novembro de 2021, quatro jogos das divisões A e B serão realizados pelo Campeonato Brasileiro com muito confronto na parte de cima da tabela e principalmente em baixo com a batalha para escapar do rebaixamento.

Quem joga hoje pelo Brasileirão?

A reta final da temporada promete muita emoção e bom futebol em campo para o torcedor acompanhar de perto. Confira todos os jogos no Brasileirão hoje e saiba como assistir ao vivo.

Série A – jogos de Brasileirão hoje

Abrindo a 31ª rodada do Brasileirão Série A, o Grêmio enfrenta o Fluminense em casa precisando urgentemente dos três pontos para continuar a briga contra a zona do rebaixamento.

Grêmio x Fluminense – 21h30 (SporTV Menos RS e Premiere)

Série B – jogos de Brasileirão hoje

Pela 35ª rodada da segunda divisão do Brasileiro, três jogos serão realizados. O Cruzeiro entra em campo buscando se afastar por completo da parte de baixo da tabela de classificação enquanto o Confiança precisa escapar do rebaixamento.

Confiança x Náutico – 19h (SporTV 3 e Premiere)

Operário x Remo – 19h (Premiere)

Cruzeiro x Brusque – 21h30 (Premiere)

+ Quantas vezes o Grêmio foi rebaixado?

Onde assistir aos jogos de hoje no Brasileirão?

Os canais SporTV, Premiere, e os serviços de streaming DAZN e Eleven Sports são os responsáveis por transmitir ao público os jogos das quatro divisões ao vivo. Saiba como e onde assistir através deles.

SportTV

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

Premiere

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.