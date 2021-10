Tem jogos do Brasileirão hoje, sábado (23/10)? Veja quem joga

O sábado, 23 de outubro de 2021, será agitado no futebol brasileiro, com partidas pelas quatro divisões nacionais. Confrontos decisivos pelo campeonato são esperados neste final de semana, válidos pela reta final da temporada. Mas quais são os jogos do Brasileirão de hoje? Veja os duelos e onde assistir ao vivo.

VEJA TODOS OS JOGOS DE HOJE, SÁBADO

Quais os jogos do Brasileirão de hoje (23/10)?

Neste sábado, 23 de outubro de 2021, as quatro divisões do futebol brasileiro apresentam partidas. A Série A tem quatro confrontos agendados, incluindo o clássico entre Flamengo x Fluminense. Já na segunda divisão do campeonato, mais duas partidas ocorrem pela 31ª rodada da competição.

O Campeonato Brasileiro da Série C também terá jogos do Brasileirão hoje, com dois confrontos neste sábado. No quadrangular final, as equipes disputam o triunfo para se aproximarem do acesso. Por fim, a quarta e última divisão, terá apenas uma partida, válida pela semifinal da competição.

Brasileirão Série A

O Brasileirão da Série A terá quatro jogos hoje, 23 de outubro. A competição apresenta duelos válidos pela 28ª rodada do campeonato, com partidas interestaduais e o clássico entre Fluminense x Flamengo.

Santos x América-MG – 17h – Premiere

Juventude x Ceará – 17h – TNT (Menos RS), Estádio TNT, HBO Max e Premiere

Fluminense x Flamengo – 19h – Premiere

Fortaleza x Athletico-PR – 19h15 – TNT (Menos CE), Estádio TNT e HBO MAX

Brasileirão Série B

Já pela segunda divisão nacional, o Brasileirão terá dois jogos hoje, válidos pela 31ª rodada do campeonato. Às 16h30, o Vitória recebe o Brasil de Pelotas, no Estádio Barradão. Logo depois, CSA e Operário-PR se enfrentam no Estádio Rei Pelé, às 19h.

Vitória x Brasil de Pelotas – 16h30 – SporTV

CSA x Operário – 19h – SporTV

Brasileirão Série C

O Campeonato Brasileiro da Série C também apresenta jogos do Brasileirão hoje, 23 de outubro. A terceira divisão do futebol nacional terá dois confrontos válidos pela 4ª rodada do quadrangular. A vitória pode aproximar as equipes do acesso, enquanto a derrota pode custar a classificação.

Paysandu x Ituano – 17h – BAND (PA), TIK TOK e DAZN

Botafogo-PB x Criciúma – 19h – DAZN

Brasileirão Série D

Por fim, o Brasileirão da Série D terá entre os jogos do Brasileirão hoje, apenas um duelo. Garantido na próxima Série C, Atlético CE x Campinense fazem o confronto da semifinal da última divisão brasileira.

Atlético-CE x Campinense – TV Brasil e Eleven Sports / CBF TV

Como assistir os jogos do Brasileirão hoje ao vivo?

Para acompanhar ao vivo cada um dos jogos de hoje entre as quatro divisões do Campeonato Brasileiro, diferentes opções estão disponíveis. O SporTV e Premiere detém os direitos de transmissão da Série A e B, enquanto a Série C você tem acesso pelo serviço de streaming DAZN. Já a Série D você assiste pela TV Brasil e no Eleven Sports.

SportTV – Jogos hoje no Brasileirão 2021

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

SKY – 39 / 439

OI – 39

VIVO – 39 / 339 / 819 / 539

CLARO TV – 39 / 539

DIRECT TV – 2135

Premiere

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

TV Brasil

Já a Série D, a última divisão do Brasileirão, você assiste aos jogos através da TV Brasil, ou seja, canal aberto para os torcedores em todas as televisões. Entretanto, a emissora só transmite um jogo por rodada e fim de semana.

SKY – 23

OI – 20 / 21 / 25

VIVO – 199 / 234 / 503

CLARO TV – 9 / 531

DAZN

Por fim, se você tem o interesse de acompanhar os jogos da Série C de perto, deve assinar o serviço de streaming DAZN, por assinatura, e escolher qual é o melhor pacote de valores para o seu bolso. Você deve acessar o serviço através do site oficial (www.dazn.com) ou até mesmo pelo aplicativo disponível na loja iOS ou Android.