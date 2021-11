Jogos do Brasileirão hoje: quem joga neste feriado (2/11)?

Mesmo com o feriado nacional de dia de finados, a bola não para de rolar pelo Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, 2 de novembro de 2021, a competição apresenta jogos do Brasileirão hoje pela Série A e B. Todas as partidas terão transmissão ao vivo na TV. Confira então quais são os confrontos e onde assisti-los em tempo real.

Brasileirão Série A – Jogos do Brasileirão hoje

O Campeonato Brasileiro da Série A realiza nesta terça-feira, 2, o embate entre Athletico PR x Flamengo. O confronto válido pela quarta rodada da competição precisou ser adiado pela CBF, após a equipe carioca sofrer com quatro desfalques convocados para as partidas da Seleção Brasileira de junho.

A partida será a única entre os jogos do Brasileirão de hoje da primeira divisão e terá transmissão ao vivo pela rede de canais abertos e internet. Isso porque, a Rede Globo exibe o confronto (para todo Brasil menos SP, PR, Varginha, Belo Horizonte), além do site GE, que exibe a partida, com exceção do Estado do Paraná.

Athletico PR x Flamengo – 16h – Globo e Ge.

Brasileirão Série B – Jogos do Brasileirão hoje

Quem também apresenta jogos do Brasileirão hoje é a segunda divisão do futebol nacional. Pela Série B, serão cinco confrontos válidos pela 33ª rodada da competição. As partidas ocorrem no período da tarde e a noite, mas todas com transmissão ao vivo na TV fechada, pelos canais SporTV e Premiere.

Vitória x CSA – 16h – SporTV 2 e Premiere

Brasil de Pelotas x Avaí – 16h – SporTV e Premiere

Brusque x Náutico – 19h – SporTV e Premiere

Remo x Londrina – 19h – SporTV 3 e Premiere

Goiás x Ponte Preta – 21h30 – SporTV e Premiere

Como assistir aos jogos de hoje no Brasileirão?

Os canais SporTV e Premiere são os responsáveis por transmitir ao público os jogos das duas divisões ao vivo nesta terça-feira, 2 de novembro. Saiba então como e onde assistir através deles.

SportTV

O canal esportivo da Rede Globo que apresenta os jogos do Brasileirão hoje está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

SKY – 39 / 439

OI – 39

VIVO – 39 / 339 / 819 / 539

CLARO TV – 39 / 539

DIRECT TV – 2135

Premiere

O serviço pay-per-view da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir os jogos do Brasileirão hoje através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

