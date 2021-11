Jogos de hoje: onde assistir futebol ao vivo nesta terça-feira – 02/11

Com uma programação diversificada em campeonatos nacionais e internacionais no futebol, a terça-feira, 02 de novembro de 2021, tem bola rolando em uma partida na Série A do Brasileirão. Enquanto isso, a Champions League abre a quata rodada. Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo.

Jogos de hoje, terça-feira, e onde assistir ao vivo na TV

A terça-feira tem confrontos dos mais diferentes torneios. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, uma partida atrasada da 4ª rodada acontece enquanto a quarta rodada da Champions League será aberta hoje ao vivo com duelos de grande emoção.

Confira onde assistir aos jogos de hoje.

Brasileirão Série A

Athletico-PR x Flamengo – 16h – Globo (Menos SP, PR e BH), Premiere e PPV do Furacão

Brasileirão Série B

Vitória x CSA – 16h – SporTV 2 e Premiere

Brasil de Pelotas x Avaí – 16h – SporTV e Premiere

Brusque x Náutico – 19h – SporTV e Premiere

Remo x Londrina – 19h – SporTV 3 e Premiere

Goiás x Ponte Preta – 21h30 – SporTV e Premiere

Copa do Nordeste

Ferroviário x Floresta – 21h30 – SBT (CE) e PPV do Nordeste FC

Copa Paulista

São Bernardo x São Caetano – 19h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Copa Santa Catarina

Marcílio Dias x Figueirense – 15h30 – Eleven Sports

Champions League – Jogos de hoje ao vivo

Malmo x Chelsea – 14h45 – TNT e HBO MAX

Wolfsburg x RB Salzburg – 14h45 – Space e HBO MAX

Villarreal x Young Boys – 17h – HBO MAX

Juventus x Zenit – 17h – Space e HBO MAX

Sevilla x Lille – 17h – HBO MAX

Bayern de Munique x Benfica – 17h – HBO MAX

Dínamo de Kiev x Barcelona – 17h – HBO MAX

Atalanta x Manchester United – 17h – SBT, TNT e HBO MAX

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Millwall x Reading – 16h45 – Star +

Nottingham Forest x Sheffield United – 16h45 – Star +

Coventry City x Swansea – 16h45 – Star +

Peterobough United x Huddersfield Town – 16h45 – Star +

Birmingham x Bristol City – 16h45 – Star +

Luton Town x Middlesbrough – 16h45 – Fox Sports

MLS – Jogos de hoje ao vivo

LAFC x Whitecaps – 23h30 – Sem transmissão

