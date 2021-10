Tem jogos hoje no Brasileirão? Confira a programação da terça (26/10)

A temporada do futebol brasileiro chega em sua reta final. Ao mesmo tempo em que equipes brigam pelo título, outras precisam escapar do rebaixamento para divisões inferiores. Nesta terça-feira, 26/10, confrontos pela Série B do Campeonato Brasileirão acontecem. Agora, confira quais são os jogos de hoje no Brasileirão e saiba como assistir ao vivo cada um deles.

Quais são os jogos do Brasileirão hoje?

A Série B do Brasileirão apresenta dois jogos hoje, terça-feira em 26 de outubro de 2021, na reta final da temporada do futebol.

Confira todos os jogos de hoje do Brasileirão, terça-feira, e saiba onde e como assistir ao vivo.

Série B

Pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão, dois jogos vão acontecer nesta terça. O líder Coritiba visita o CRB enquanto busca aumentar a vantagem que possui para ficar ainda mais próximo do acesso. Já o Botafogo, que também espera conquistar o seu retorno para a elite do Brasileirão, também entra em campo hoje contra o Goiás

CRB x Coritiba – 19h (SporTV)

Goiás x Botafogo – 21h30 (SporTV)

Onde assistir aos jogos de hoje no Brasileirão?

Para acompanhar ao vivo cada um dos jogos de hoje entre a primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro, você deve sintonizar os canais SporTV, disponíveis em operadoras por assinatura, Premiere, serivço de streaming, ou então a TNT e o HBO Max, da WarnerMedia, que também detém os direitos de transmissões.

SportTV – (Jogos de hoje no Brasileirão)

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa. Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

SKY – 39 / 439

OI – 39

VIVO – 39 / 339 / 819 / 539

CLARO TV – 39 / 539

DIRECT TV – 2135

Premiere – (Jogos de hoje no Brasileirão)

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

