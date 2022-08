Partida é válida pela vigésima primeira rodada do Brasileirão neste sábado

Transmissão Atlético GO x RB Bragantino hoje e horário ao vivo (06/08)

Saiba onde vai passar a transmissão Atlético GO x RB Bragantino hoje, pela 21ª rodada do Brasileirão. Jogando no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o confronto vai começar às 19h (Horário de Brasília), neste sábado, 6 de agosto, passando na TV e também online para todo o país.

O time goiano soma 17 pontos e é o penúltimo na zona de rebaixamento. Já o elenco paulista está em 8º lugar com o total de 30 pontos.

Transmissão Atlético GO x RB Bragantino hoje ao vivo

O jogo vai passar no Premiere, a partir das sete horas da noite, pelo horário de Brasília.

A partida válida pela rodada do Brasileirão possui transmissão para todos os estados do país. O torcedor pode sintonizar através do pay-per-view Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura em valor extra na mensalidade.

Online, a transmissão de Atlético GO x RB Bragantino online vai ser no Globo Play, responsável por retransmitir o jogo para o aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Atlético GO x RB Bragantino hoje:

Data: Sábado, 06/08/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Arbitragem: Marielson Alves Silva

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Quantas rodadas para terminar a Série A?

Já foram 20 rodadas, então faltam apenas 18 para terminar o Brasileirão da Série A. Neste momento, a competição está no segundo turno, onde todas as vinte equipes disputam pelas última rodadas do torneio em busca do tão sonhado título.

São 38 rodadas ao todo. No primeiro turno, as equipes jogam 19, enquanto no segundo mais uma vez 19 rodadas são realizadas, onde os quatro primeiros garantem vaga para a primeira divisão, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão.

São distribuídas também vagas para a Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

Jogos da rodada do Brasileirão hoje

Serão dez confrontos na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, onde todas as vinte equipes entram em campo neste fim de semana.

O destaque fica para o jogo entre São Paulo e Flamengo, enquanto o Corinthians enfrenta o Avaí, e o Palmeiras joga contra o Goiás.

Confira todos os jogos da rodada.

Sábado (06/08): – transmissão Atlético GO x RB Bragantino hoje

Botafogo x Ceará – 16h30

Juventude x América MG – 16h30

Atlético GO x RB Bragantino – 19h

Avaí x Corinthians – 19h

São Paulo x Flamengo – 20h30

Domingo (07/08):

Fluminense x Cuiabá – 16h

Palmeiras x Goiás – 16h

Fortaleza x Internacional – 18h

Atlético MG x Athletico Pr – 19h

Segunda-feira (08/08):

Coritiba x Santos – 20h

