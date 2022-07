Transmissão Coritiba x Fortaleza hoje (03/07): onde assistir e horário

Procurando saber onde vai passar a transmissão Coritiba x Fortaleza hoje? Neste domingo, 3 de julho, as equipes se enfrentam pela décima quinta rodada do Brasileirão, no Estádio Major Antônio Couto Pereira, na cidade de Curitiba. Valendo os três pontos, a bola vai rolar às 18h (horário de Brasília, com transmissão disponível para todo o Brasil.

O Coxa vem de derrota para o Internacional no Campeonato Brasileiro, enquanto o Fortaleza empatou com o Estudiantes nas oitavas da Libertadores pela semana.

Onde assistir a transmissão Coritiba x Fortaleza hoje?

Horário: 18h (horário de Brasília)

Onde assistir Transmissão Coritiba x Fortaleza hoje: Premiere e GloboPlay

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima / VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira

O jogo do Coritiba e Fortaleza vai passar no Premiere e Globo Play, a partir das 18h (horário de Brasília), neste domingo, 3 de julho, pela rodada do Brasileirão.

Com transmissão exclusiva, o confronto da rodada não tem exibição pela televisão aberta. Isso significa que o único método de acompanhar a partida de futebol é através do Premiere, disponível entre as operadoras de TV por assinatura, com os pacotes à venda por R$59,90 até R$89,90, em diferentes pacotes.

Para assistir pelo celular, o serviço de streaming Globo Play pode ser encontrado para os assinantes no aplicativo.

PREMIERE:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Prováveis escalações de Coritiba x Fortaleza:

Para o comandante Gustavo Morínigo, Guilherme Biro e Igor Paixão estão suspensos, enquanto Andrey segue indisponível por lesão.

Escalação do Coritiba: Rafael William; Egídio, Luciano Castán, Henrique, Matheus Alexandre; William Farias, Matías Galarza, Fabrício Daniel, Thonny Anderson; Alef Manga e Leo Gamalho.

Tinga e Robson seguem baixas para o técnico Juan Pablo Vojvoda.

Escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Titi, Marcelo Benevenuto, Ceballos; Felipe, Yago Pikachu, Ronald, Lucas Crispim; Lucas Lima, Silvio Romero e Moisés.

Como estão Coritiba e Fortaleza na temporada?

O Coritiba começou a temporada como a grande surpresa do Brasileirão. A equipe paranaense, recém promovida da segunda para a primeira divisão, mostrou o seu empenho em todos os momentos da competição até atingir a parte de cima da tabela, até em certo momento despencar na classificação.

O clube contabiliza neste momento seis rodadas sem vencer, ocupando a 16ª posição com quinze pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Com quatro vitórias, três empates e sete derrotas, o Coxa busca retomar o seu bom futebol de qualquer maneira, mesmo com baixas importantes. Até aqui, são dezesseis gols marcados, mas 22 sofridos, o que mostra que é uma das piores defesas do torneio.

Do outro lado, o Fortaleza segue na lanterna do Brasileirão com apenas dez pontos. O time coleciona apenas duas vitórias, além de quatro empates e oito derrotas, onde marcou 12 gols, mas sofreu dezenove ao mesmo tempo em que conseguiu bons placares diante dos adversários.

No meio da semana, o Leão do Ceará empatou com o Estudiantes em 1 x 1, pelas oitavas da Libertadores, mostrando que ainda está no páreo em outra competição. Diferente do que tem mostrado no torneio nacional, o Fortaleza tem feito bons jogos também na Copa do Brasil, quando venceu também o Ceará pelas oitavas de final na primeira partida.

