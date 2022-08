Transmissão do jogo do Bahia hoje ao vivo e horário (09/08)

A transmissão do jogo do Bahia hoje ao vivo contra o Sampaio Corrêa vai ser nos canais SporTV e Premiere, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão. Jogando nesta terça-feira, 9 de agosto, as equipes se encontram no Estádio Castelão, em São Luís, para o embate desta semana.

O Bahia aparece na vice-liderança da tabela com 40 pontos, atrás apenas do líder. Já o Sampaio vem na 8ª posição com 29 pontos.

O jogo do Bahia hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das nove e meia da noite, pelo horário de Brasília.

Disponível para todo o Brasil, o confronto será transmitido somente nos canais de operadoras de TV por assinatura, enquanto o pay-per-view só pode ser encontrado por valor extra na mensalidade.

Online, a partida entre Sampaio Corrêa e Bahia pode ser encontrada no Globo Play, streaming para assinantes no celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Sampaio Corrêa x Bahia hoje:

Data: Terça, 09/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão

Arbitragem: José Mendonça da Silva Junior

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Onde assistir: SporTV, Premiere e Globo Play

Últimos jogos de Bahia x Sampaio Corrêa

Bahia 1 x 0 Sampaio Corrêa – Série B 2022

Bahia 2 x 0 Sampaio Corrêa – Copa do Nordeste 2022

Sampaio Corrêa 1 x 0 Bahia – Copa do Nordeste 2019

Classificação da Série B do Brasileirão 2022

A Série B do Campeonato Brasileiro conta com 38 rodadas, disputada em dois turnos. São dezenove rodadas em cada etapa na temporada, onde vinte equipes disputam dentro de campo, se enfrentando por duas oportunidades, ou seja, uma dentro e a outra fora de sua casa.

O Cruzeiro é o líder com folga na Série B, enquanto Bahia, Vasco, Grêmio, Tombense e Sport vem logo atrás na classificação para tentar chegar ao acesso. São apenas quatro vagas até a elite do futebol brasileiro. Os quatro últimos, entretanto, vão para a terceira divisão.

Classificação Série B 2022

1 Cruzeiro – 46 pontos

2 Vasco – 39 pontos

3 Bahia – 37 pontos

4 Grêmio – 37 pontos

5 Tombense – 32 pontos

6 Sport – 31 pontos

7 Londrina – 30 pontos

8 Sampaio Corrêa – 29 pontos

9 Criciúma – 28 pontos

10 CRB – 28 pontos

11 Novorizontino – 27 pontos

12 Ituano – 26 pontos

13 Ponte Preta – 25 pontos

14 Brusque – 24 pontos

15 Chapecoense – 24 pontos

16 Operário PR – 21 pontos

17 CSA – 20 pontos

18 Guarani – 19 pontos

19 Náutico – 18 pontos

20 Vila Nova – 18 pontos

