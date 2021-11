Transmissão do jogo do Cuiabá x Inter hoje e horário (17/11)

Cuiabá e Inter se enfrentam nesta quarta-feira, 17, em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão. O confronto ocorre a partir das 19 horas, na Arena Pantanal, mas com transmissão na TV fechada. Veja então como assistir o jogo do Cuiabá x Inter hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Cuiabá x Inter hoje?

A partida entre as equipes do Cuiabá x Inter hoje, 17, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto pelo SporTV e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B.

Data : 17 de novembro 2021

: 17 de novembro 2021 Horário : 19 horas (horário de Brasília)

: 19 horas (horário de Brasília) Local : Arena Pantanal – Cuiabá (MT)

: Arena Pantanal – Cuiabá (MT) Onde assistir jogo do Cuiabá x Inter hoje: Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

Sem vencer há três rodadas, o Cuiabá voltou a se preocupar com a degola. O Dourado é o atual 13º colocado, com 39 pontos, e está com apenas três de vantagem para a zona do rebaixamento. Se por um lado a vitória diante do Inter deixa a equipe mato-grossense em situação mais confortável na tabela, a derrota pode colar o time no Z-4.

Já o Inter venceu o Athletico PR no último jogo e voltou a encostar no G-6. Com o triunfo, o Colorado chegou aos 47 pontos e está a apenas dois do Fortaleza, atual sexto colocado. Em caso de vitória, a equipe gaúcha pode chegar até o quinto lugar, mas precisa torcer por tropeços do Corinthians e do Leão do Pici.

No primeiro turno, as equipes empataram em 0 a 0. Relembre:

Qual a provável escalação de Cuiabá x Inter?

A vitória para o Cuiabá pode deixar o clube em situação mais confortável na tabela e abrir uma maior vantagem para a zona do rebaixamento. Já para o Inter, o triunfo serve para aproximar a equipe das vagas diretas para a Libertadores. No entanto, Diego Aguirre terá uma série de desflaque para o jogo do Cuiabá x Inter hoje.

Cuiabá: Walter; João Lucas, Paulão, Marllon (Empereur) e Uendel; Yuri Lima, Camilo e Pepê; Clayson, Max e Jenison.

Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Kaique Rocha (Mercado), Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Johnny, Edenilson, Palacios e Patrick; Yuri Alberto.

LEIA TAMBÉM

+ Quem subiu para a Série A do Brasileirão de 2022?