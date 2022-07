Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de julho, pela décima oitava rodada do Brasileirão; canal do SporTV transmite a partida ao vivo

Transmissão do jogo do Fluminense hoje ao vivo na TV e horário (20/07)

Transmissão do jogo do Fluminense hoje ao vivo na TV e horário (20/07)

Para não perder nenhum lance do futebol, o torcedor quer saber onde assistir a transmissão do jogo do Fluminense hoje ao vivo! Pela décima oitava rodada do Brasileirão, o tricolor carioca enfrenta o Goiás nesta quarta-feira, 20 de julho, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. A bola vai rolar às 19h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o país ao vivo.

O time de Fernando Diniz coleciona seis jogos de invencibilidade, enquanto visitantes querem escapar da zona de rebaixamento.

Transmissão do jogo do Fluminense hoje ao vivo

O SporTV, Premiere e o Globo Play fazem a transmissão do jogo do Fluminense hoje ao vivo, a partir das 19h (Horário de Brasília), nesta quarta-feira pela rodada do Brasileirão.

Sem passar na TV aberta, os canais são a única maneira do torcedor acompanhar as disputas nesta quarta-feira ao vivo, disponíves apenas em operadoras de TV por assinatura. O Premiere, entretanto, é um pay-per-view por valor extra na mensalidade.

Online, a transmissão do jogo do Fluminense hoje ao vivo vai ser no Globo Play, plataforma de streaming disponível no celular, tablet, computador e smart TV.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Goiás ocupa a 13ª posição da tabela do Brasileirão com 21 pontos. Contabilizando cinco vitórias, seis empates e seis derrotas, o grupo goiano espera sair de campo com a vitória em seu favor já que tem como principal objetivo e afastar da zona de rebaixamento e quem sabe brigar na parte de cima da tabela por uma vaga em torneios internacionais. Na última rodada, o Goiás de Jair Ventura empatou fora de casa sem gols com o Juventude.

post_content

Do outro lado, o Fluminense de Fernando Diniz faz uma campanha excepcional. Sem perder por seis rodadas, o elenco carioca vem na 5ª posição da tabela com 28 pontos, brigando também pela liderança. Com oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas, o grupo do Rio de Janeiro tem 24 gols marcados e dezessete sofridos, o que mostra a excelência do trabalho no lado ofensivo e na defesa.

Na última rodada empatou por 2 a 2 com o São Paulo no Morumbi.

Quem joga hoje no Brasileirão?

Sete jogos serão realizados nesta quarta-feira, 20 de julho, pela 18ª rodada do Brasileirão. Realizada no meio da semana, todas as vinte equipes entram em campo para disputarem os três pontos.

post_content

A competição ainda está no primeiro turno de disputas, ou seja, no meio da tabela o returno começa e aí se encaminha para o fim da temporada. Os confrontos valem 3 pontos, enquanto o empate 1 e a derrota nenhum para ambos os times.

Confira os jogos de hoje a seguir no Brasileirão.

Quarta-feira (20/07): – Transmissão do jogo do Fluminense hoje ao vivo

RB Bragantino x Fortaleza – 19h

Goiás x Fluminense – 19h

Athletico PR x Atlético GO – 19h30

Flamengo x Juventude – 20h30

Internacional x São Paulo – 20h30

Santos x Botafogo – 21h30

Corinthians x Coritiba – 21h30

Quinta-feira (21/07): – Transmissão do jogo do Fluminense hoje ao vivo

Cuiabá x Atlético MG – 19h

América MG x Palmeiras – 20h

+ Mando de campo Copa do Brasil 2022: quartas de final e chaveamento

post_content